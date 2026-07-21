KAKO JE MAJA MARINKOVIĆ POSTALA CRNA MAMBA?! Najšokantnija transformacija, bogatstvo uložila u sebe i promenila lični opis: Ovako je nekada izgledala
Maja Marinković jedna je od najpoznatijih i najplaćenijih rijaliti zvezda.
Važi za jednu od najfatalnijih devojaka na javnoj sceni, ali nije oduvek izgledala kao sada.
Naime, ona Maja iz ''Zadruge" i danas nisu ista osoba, bar kada je izgled u pitanju.
Transformacija
Iz sezone u sezonu, Marinkovićeva izgleda drugačije, a njene transformacije su neverovatne. Iako je tokom svog prvog učešća u ''Zadruzi'' isticala kako je ponosna na sebe i svoj izgled, ubrzo je sve što je pričala palo u vodu, te je otišla na potpuni remont.
Ovako je Maja izgledala nekada:
Pričalo se da je na plastične operacije ćerke, Radomir Taki Marinković pukao čak 20.000 evra.
Naime, Maja je uradila usta, zube, grudi, jagodice, pozadinu, trepavice, nos, obrve, takozvane ''mačije oči'', a izvadila je i rebra kako bi bila mršavija. Njene stare fotografije ponovo se šeruju po društvenim mrežama, a komentari su razni.
"Najbolja riba na Balkanu", "Crna mamba", "Ne liči na sebe", "Promenila lični opis", "Plastična lutka" i mnogi drugi.
Otac najveća podrška
Marinkovićeva je uvek sa ponosom isticala da je promenila sve što joj se nije dopadalo, a jednom prilikom je i njen otac Taki Marinković dao svoj sud.
- Pre nekoliko godina platio sam joj grudi, usne i tetovaže. To me je koštalo 10.000 evra. Lepota je skupa! Sada sama zarađuje, pa je dala novac za operaciju nosa, porcelanske zube koji su je papreno koštali, ali i sve drugo što je želela da promeni na sebi.
Ovako Maja izgleda danas:
Povećala i zadnjicu
Starleta je estetskim operacijama promenila je lični opis, a ugradila je i silikone u zadnjicu.
- Javljam se da vas obavestim kako je protekla operacija. Sve je prošlo u najboljem redu. Hvala puno mojim pravim prijateljima. Ja sam odlično, rezultati su fantastični - rekla je ona nakon intervencije, dok je ležala na stomaku, pa onda kameru okrenula ka pozadini u koju je ugradila 500 kubika silikona.
Prvim zahvatom nije bila zadovoljna, te je otišla na još jedan gde je dodala još materijala.
Zauzela 10. mesto u Eliti
Maja Marinković zablistala je u finalnoj noći, a publika je odlučila da ispadne u superfinalu i to deseta.
Turbuletni trenuci su usledili nakon njenog izlaska kao i skandal sa njenim ocem Takijem Marinkovićem.