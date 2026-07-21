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Maja Marinković jedna je od najpoznatijih i najplaćenijih rijaliti zvezda.

Važi za jednu od najfatalnijih devojaka na javnoj sceni, ali nije oduvek izgledala kao sada.

Naime, ona Maja iz ''Zadruge" i danas nisu ista osoba, bar kada je izgled u pitanju.

Transformacija

Iz sezone u sezonu, Marinkovićeva izgleda drugačije, a njene transformacije su neverovatne. Iako je tokom svog prvog učešća u ''Zadruzi'' isticala kako je ponosna na sebe i svoj izgled, ubrzo je sve što je pričala palo u vodu, te je otišla na potpuni remont.

Ovako je Maja izgledala nekada:

1/17 Vidi galeriju BRADA, OČI, USNE, GRUDI, NOS, ZUBI, JAGODICE: Da li ima nešto što Maja Marinković nije OPERISALA? Za 3 GODINE ŠOK TRANSFORMACIJA Foto: Pritnscreen, Printscreen

Pričalo se da je na plastične operacije ćerke, Radomir Taki Marinković pukao čak 20.000 evra.

Naime, Maja je uradila usta, zube, grudi, jagodice, pozadinu, trepavice, nos, obrve, takozvane ''mačije oči'', a izvadila je i rebra kako bi bila mršavija. Njene stare fotografije ponovo se šeruju po društvenim mrežama, a komentari su razni.

"Najbolja riba na Balkanu", "Crna mamba", "Ne liči na sebe", "Promenila lični opis", "Plastična lutka" i mnogi drugi.

Otac najveća podrška

Marinkovićeva je uvek sa ponosom isticala da je promenila sve što joj se nije dopadalo, a jednom prilikom je i njen otac Taki Marinković dao svoj sud.

1/6 Vidi galeriju Taki Marinković Foto: Petar Aleksić, Privatna Arhiva, Nemanja Nikolić

- Pre nekoliko godina platio sam joj grudi, usne i tetovaže. To me je koštalo 10.000 evra. Lepota je skupa! Sada sama zarađuje, pa je dala novac za operaciju nosa, porcelanske zube koji su je papreno koštali, ali i sve drugo što je želela da promeni na sebi.

Ovako Maja izgleda danas:

1/8 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Printscreen, Boba Nikolić, Peintscreen Instagram

Povećala i zadnjicu

Starleta je estetskim operacijama promenila je lični opis, a ugradila je i silikone u zadnjicu.

- Javljam se da vas obavestim kako je protekla operacija. Sve je prošlo u najboljem redu. Hvala puno mojim pravim prijateljima. Ja sam odlično, rezultati su fantastični - rekla je ona nakon intervencije, dok je ležala na stomaku, pa onda kameru okrenula ka pozadini u koju je ugradila 500 kubika silikona.

1/8 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Boba Nikolić

Prvim zahvatom nije bila zadovoljna, te je otišla na još jedan gde je dodala još materijala.

Zauzela 10. mesto u Eliti

Maja Marinković zablistala je u finalnoj noći, a publika je odlučila da ispadne u superfinalu i to deseta.

1/9 Vidi galeriju Taki Marinković Foto: Marko Karović, Pink Printscreen