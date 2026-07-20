"ZA MENE JE OVO VELIKO PONIŽENJE" Lepi Mića ljut i besan zbog lošeg plasmana, izašao tik pred superfinale: Da me izbace ovako u pet ujutru... (VIDEO)
U studiju niko od njih nije krio ljutnju, a veteran rijalitija je vidno bio besan.
Razočaran i besan
Voditeljka Ana Radulović otkrila je da je tenzija vladala iza kamera, a Lepi Mića uleteo je u studio izuzetno neraspoložen.
"Za mene je ovo veliko poniženje"
Lepi Mića takođe je završio svoje takmičenje, a veteran rijalitija takođe nije bio zadovoljan plasmanom. U sezonama do sada uvek je bio deo finala, ali ovoga puta je publika odlučila drugačije.
- Branio je pogrešno, zato je sada ovako. Gde je sada Anelina podrška, gde su Lavice da glasaju za njega - dodala je Boginja.
- Mene ne treba niko da brani. Smatram da sam zaslužio da ostanem tamo jer sam držao svoj stav. Da me izbace ovako u pet ujutru... - rekao je Mića.
- Tako je kako je, publika je tako htela. Za mene je ovo veliko poniženje - rekao je Mića.
Novac kao motiv
Miroslav Pržulj, poznatiji kao Lepi Mića, godinama je jedno od najprepoznatljivijih lica domaćih rijaliti programa. Od 2013. godine gotovo je neizostavan učesnik televizijskih formata u Šimanovcima, zbog čega ga mnogi smatraju pravim rijaliti veteranom.
Kako se godinama spekuliše, njegov glavni motiv za ulazak u rijaliti jeste finansijska zarada.
Prema navodima, sa produkcijom je dogovorio honorar od 1.200 evra na nedeljnom nivou, što ga svrstava među bolje plaćene učesnike.
Sva lova ide ženi
Zanimljivo je da Lepi Mića sav novac koji zaradi predaje svojoj supruzi, sa kojom je u braku dugačkom 33 godine.
Ističe da mu je upravo ona najveća podrška i da potpuno razume da je rijaliti njegov posao, iako joj ponekad zasmeta kada psuje pred kamerama.
Kada su u pitanju planovi za budućnost, Mića je muzičku karijeru ostavio po strani i ne planira "rijaliti penziju".