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Lepi Mića i Boginja napustili su Elitu samo jedan dan pred superfinale.

U studiju niko od njih nije krio ljutnju, a veteran rijalitija je vidno bio besan.

Razočaran i besan

Voditeljka Ana Radulović otkrila je da je tenzija vladala iza kamera, a Lepi Mića uleteo je u studio izuzetno neraspoložen.

"Za mene je ovo veliko poniženje"

Lepi Mića takođe je završio svoje takmičenje, a veteran rijalitija takođe nije bio zadovoljan plasmanom. U sezonama do sada uvek je bio deo finala, ali ovoga puta je publika odlučila drugačije.

- Branio je pogrešno, zato je sada ovako. Gde je sada Anelina podrška, gde su Lavice da glasaju za njega - dodala je Boginja.

- Mene ne treba niko da brani. Smatram da sam zaslužio da ostanem tamo jer sam držao svoj stav. Da me izbace ovako u pet ujutru... - rekao je Mića.

- Tako je kako je, publika je tako htela. Za mene je ovo veliko poniženje - rekao je Mića.

Novac kao motiv

Miroslav Pržulj, poznatiji kao Lepi Mića, godinama je jedno od najprepoznatljivijih lica domaćih rijaliti programa. Od 2013. godine gotovo je neizostavan učesnik televizijskih formata u Šimanovcima, zbog čega ga mnogi smatraju pravim rijaliti veteranom.

Kako se godinama spekuliše, njegov glavni motiv za ulazak u rijaliti jeste finansijska zarada.

Prema navodima, sa produkcijom je dogovorio honorar od 1.200 evra na nedeljnom nivou, što ga svrstava među bolje plaćene učesnike.

1/5 Vidi galeriju Miroslav Pržulj živi rijaliti život Foto: Petar Aleksić, Preent Screen

Sva lova ide ženi

Zanimljivo je da Lepi Mića sav novac koji zaradi predaje svojoj supruzi, sa kojom je u braku dugačkom 33 godine.

Ističe da mu je upravo ona najveća podrška i da potpuno razume da je rijaliti njegov posao, iako joj ponekad zasmeta kada psuje pred kamerama.

Kada su u pitanju planovi za budućnost, Mića je muzičku karijeru ostavio po strani i ne planira "rijaliti penziju".