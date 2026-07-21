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Pobednica "Elite 9" je Stanija Dobrojević, dok je drugo mesto zauzela Aneli Ahmić.

Učesnik koji je bio u svim sezonama ovog rijalitija, Lepi Mića, ispao je veče pred finalnu noć. Njegov život interesantan je mnogima, naročito članovi njegove porodice jer se o njima malo zna.

Žena Miroslava Pržulja, Lepog Miće, nikada se ne pojavljuje u medijima jer je javni svet nikada nije zanimao.

Ne zanima je javni život

Jednom prilikom u emisiji "Gledanje video snimaka" Mića je pričao zadrugarima ko mu je ko, a onda je na red stigla i Snežana o kojoj je uvek imao reči hvale.

Kako je Mićina ćerka Sara otkrila, to što Snežana ne dolazi da gostuje u emisijama i to što ne daje izjave za medije zapravo je deo dogovora između njenih roditelja.

Foto: Printscreen

Imaju dogovor

"Moja majka se ne pojavljuje po medijima i ima takav dogovor sa mojim ocem. Ona se slaže sa tim da on uđe u rijaliti ako želi i da se bavi time, ali pod uslovom da se ona ne eksponira u medijima. Ona njega naravno podržava i prati rijaliti, ne može a da se ne nervira, a njemu uvek kaže svoje mišljenje", otkrila je Sara jednom prilikom.

1/5 Vidi galeriju Miroslav Pržulj živi rijaliti život Foto: Petar Aleksić, Preent Screen

Mića o svojoj Snežani

- Ne bih dozvolio da je nekim svojim gestom da je ponizim. Ne bih je nikada vređao ružnim rečima, ne bih nasrnuo fizički na nju. Nikada ne bih dozvolio da zbog mojih hirova bude povređena, jer otkako sam je upoznao, izmenio sam svoje navike, izmenio društvo i posvetio se njoj i čitav život posle toga je život mene i nje - govorio je Mića i dodao:

1/18 Vidi galeriju Rijaliti karijera Lepog Miće Foto: Printscren Pink, Pritnscreen

- Ako vidim da je neka frka, ja izađem, kažem: 'Ćao, prijatno' i vratim se sa poklonima i napišem poruku: 'Volim te najviše na svetu', to je neki način moje svađe sa njom. Ne bih dozvolio da moja porodica doživi nešto loše zbog mene. Ako nisi sposoban da obezbediš ženi osnovne stvari da ona bude zadovoljna da bude sa onim koga je birala, onda ti nisi sposoban da budeš u braku.

Ispao dan pred superfinale

Iako je svih godina do sada bio u superfinalu, ove godine to nije bio slučaj.

Naime, Pržulj je izbačen dan pre toga, a u studio je ušao vidno besan i ljut.