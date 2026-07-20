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Večeras je finale "Elite 9". Za najvećeg favorita važi Stanija Dobrojević, koja je pred superfinalnu noć razgovarala sa voditeljem Darkom Tanasijevićem o aktuelnim temama iz Bele kuće.

- Stanija, reci mi na šta si ponosna kada je u pitanju tvoje učešće u „Eliti 9“, a zbog čega te je sramota? - upitao je Darko.

Uvrede

- Generalno, ponosna sam na svoju hrabrost i na odluku da uđem i suočim se sa sveže bivšim verenikom. Ušao je ovde navodno da odbrani našu ljubav, a na kraju me izdao, prodao, prevario sa drugim ženama i ušao u vezu sa mojom tadašnjom drugaricom svega trideset sati nakon mog ulaska. Istrpela sam najstrašnije uvrede, na račun mene i moje porodice. Ponižavao me je kao ženu na svaki mogući način. O pokojnom ocu i nacionalnoj osnovi neću ni da govorim. - rekla je Stanija.

- Za čime žališ sad kad pogledaš svoje učešće? - upitao je Darko.

- Žao mi je što taj moj ljubavni trougao nije do kraja raskrinkan i što se jedna osoba izvukla predstavljajući se kao žrtva, iako je i sama započela novu vezu čim je Asmin ušao u odnos sa Majom. Na sebe sam najviše ponosna zato što sam hrabra i borbena. Imala sam snage da pred milionima ljudi prođem kroz ozbiljan emotivni lom. Kao javna ličnost, svesno sam pristala da sve to bude javno. Ako me pitaš za sramotu, najveći blam je to što sam ikada bila sa Asminom. To je moj najveći poraz. Ali nije mi žao što sam ušla niti što sam ostala do kraja. Ovo je bila moja borba i moje čišćenje od loših partnera, loših prijatelja i loših ljudi. Nekad izgleda kao gubitak, ali kada iz života ode sve loše, napravi se prostor za nešto dobro. Žao mi je i zbog incidenta sa Urošem. To jeste deo mog karaktera. Anja me je tada provocirala u pabu, a Uroš je nastavio da ide za mnom i da me vređa. Rekla sam mu više puta da se skloni, a onda sam reagovala - rekla je Stanija.

1/12 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Printscreen

- Da li opraštaš Asminu nešto? - upitao je Darko.

Nikoga se ne plaši

- Ne opraštam Asminu, jer mi je bio verenik tri godine. Ne opraštam ni Taši, jer mi je deset godina bila prijateljica. Ali ovi drugi ljudi meni nisu niko i ništa. Ne mogu da nosim mržnju prema nekome ko nije imao važnu ulogu u mom životu. Žao mi je što sam toj Mileni izgovorila te reči. Rekla sam jer je predstavljana kao jedna od najopasnijih osoba u kući, zajedno sa Asminom i Majom, a ja sam želela da pokažem da se nikoga ne plašim. Ipak, iskreno mi je žao zbog toga - rekla je Stanija.

- Asmin je u intervjuu rekao da će ga biti sramota da pogleda svoju porodicu, Takija Marinkovića i majku Uroša Stanića u oči. Na pitanje da li će ga biti sramota da pogleda tvoju majku u oči, rekao je da ga to u principu ne zanima - rekao je Darko.

1/7 Vidi galeriju Stanija i Asmin Foto: Printscreen, Instagram

- To je prestrašno. Još jedan dokaz kakav je čovek. Kajem se što sam mu ikada dala mesto u svom životu. Moja mama to nije zaslužila. Nije zaslužio ni moj brat, ni moj pokojni otac, pa čak ni moja kuma Maja, koja mu je mnogo pomagala. Kada god je dolazio u Srbiju i u Rumu, bio je kod nje. Hranila ga je, pomagala mu, bila mu desna ruka. Ona je ozbiljan medicinski radnik i ozbiljna žena - rekla je Stanija.