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Deset meseci pez predaha, čak 310 dana života pod budnim okom kamera, a više od sedam hiljlada sati smeha, suza, ljubavnih drama, raskida, prijateljstava, sukoba i trenutaka o kojima je pričao ceo region, a sada je otkucao čas da se svedu računi, jer će se večeras, uživo na Pink televiziji, sa početkom od 21 čas uživo održati spektakularno superfinale Elite 9.

Uživo u Nacionalni dnevnik uključila se voditeljka Elite, Dušica Jakovljević, koja ne krije sreću zbog večerašnjeg spektakularnog superfinala, te je otkrila da je za ovu noć najspremnija nego ikada:

- Mislim da sam spremnija nego ikada, moja energija je najveća sada, moram da dam sebe celu, a ne samo ja, nego cela ekipa koja daje svaki atom svoje snage, da sve to izgleda savršeno. Mi se trudimo da oborimo svoje rekorde od prethodnih sezona, jer smo sve druge oborili. - započela je Dušica.

1/10 Vidi galeriju Dušica Jakovljević Foto: Damir Dervišagić, Printscreen/Pink, Printscreen/Instagram

- Videćete večeras koliko je uloženo svega, kolika je dominacija na društvenim mrežama, kolika je gledanost, i naravno koliko se trudimo da ulepšamo život svima - rekla je Dušica.

Staniju čeka auto od 200.000 evra

Pred spektakularno superfinale "Elite 9" ne prestaju iznenađenja, a pažnju javnosti sada je privukao potez oca jednog od finalista. Naime, otac superfinaliste Dače Virijevića, čuveni Brazilac, odlučio je da pokaže kome pruža podršku, i to na veoma upečatljiv način.

Kako se saznej, on je za superfinalistkinju "Elite 9", Staniju Dobrojević, po svemu sudeći kupio automobil marke Mercedes, čime je jasno stavio do znanja da navija upravo za nju u borbi za pobedničko mesto.

Foto: Shutterstock, ATAIMAGES, Printscrean

Naime, Brazilac je Staniji pazario crnog džipa, marke Mercedes a umesto registracije napisao je njeno ime.

Iako se njegov sin Dača takođe nalazi među finalistima koji se bore za titulu, njegov potez prema Staniji mnogi su protumačili kao otvoreno iskazivanje simpatija i podrške.

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