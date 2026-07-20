“POTRUDIĆEMO SE DA GA STRPAMO U ZATVOR” Roditelji ove rijaliti učesnice stigli na finale Elite 9 i napravili haos (VIDEO)
Roditelji Teodore Delić, majka Slavica i otac Nikola, među prvima su stigli na superfinale, a već pri dolasku bilo je jasno da neće birati reči.
Sa osmehom na licu stali su pred okupljene novinare i poručili da neće odustati od borbe protiv Nenada Macanovića Bebice.
"Pokušao je da siluje Teodoru"
Slavica je potom iznela teške optužbe na njegov račun, te istakla da će učiniti sve da za to odgovara.
Potrudićemo se da završi u zatvoru zbog zlostavljanja. Teodora će morati da bira između porodice i Bebice - poručila je odlučno.
Teodorina sestra besna na Bebicu
Tokom razgovora uključila se i Teodorina sestra, koja je bez zadrške podržala stav svoje majke, naglasivši da se u potpunosti slaže sa svim što je iznela.
Ni pitanje o Filipu Đukiću nije prošlo bez žestokog odgovora. Slavica je u svom stilu kratko, ali oštro poručila:
Teodora je njega prepustila “analnoj” Aneli Ahmić.
Njene izjave izazvale su burne reakcije i već na samom početku superfinalne večeri podigle veliku prašinu
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