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Roditelji Teodore Delić, majka Slavica i otac Nikola, među prvima su stigli na superfinale, a već pri dolasku bilo je jasno da neće birati reči.

Sa osmehom na licu stali su pred okupljene novinare i poručili da neće odustati od borbe protiv Nenada Macanovića Bebice.

"Pokušao je da siluje Teodoru"

Slavica je potom iznela teške optužbe na njegov račun, te istakla da će učiniti sve da za to odgovara.

1/8 Vidi galeriju Roditelji Teodore Delić Foto: Kurir

Potrudićemo se da završi u zatvoru zbog zlostavljanja. Teodora će morati da bira između porodice i Bebice - poručila je odlučno.

Teodorina sestra besna na Bebicu

Tokom razgovora uključila se i Teodorina sestra, koja je bez zadrške podržala stav svoje majke, naglasivši da se u potpunosti slaže sa svim što je iznela.

Ni pitanje o Filipu Đukiću nije prošlo bez žestokog odgovora. Slavica je u svom stilu kratko, ali oštro poručila:

03:05 Roditelji Teodore Delic Izvor: Kurir

Teodora je njega prepustila “analnoj” Aneli Ahmić.

Njene izjave izazvale su burne reakcije i već na samom početku superfinalne večeri podigle veliku prašinu

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