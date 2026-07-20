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Veliko finale "Elite 9" okupilo je porodice, prijatelje i brojne predstavnike medija, a među onima koji su privukli posebnu pažnju našao se i Radomir Marinković Taki.

Otac Maje Marinković stigao je na finale vidno nerapsoložen i bez zadržavanja je prošao pored okupljenih novinara, ne želeći da daje izjave.

Njegova reakcija nije iznenadila mnoge koji su pratili dešavanja tokom sezone. Majina turbulentna veza sa Asminom Durdžićem mesecima je punila naslovne strane, a njihov odnos obeležili su brojni raskidi, pomirenja i žestoke svađe u koje su često bile uvučene i porodice.

00:07 Tako besan projurio Izvor: Kurir

Zaintrigirao sve prisutne

Taki Marinković pojavio se na superfinalu, a kratkim komentarom zaintrigirao je sve prisutne. Na pitanje o aktuelnim dešavanjima i učesnicima, nije želeo da otkriva previše, ali je misterioznom izjavom nagovestio da mu je mnogo toga poznato.

– Ja dobro znam šta ko radi. Vi hoćete cirkus, ja sam ozbiljan čovek. – kratko je poručio Taki, ne želeći da ulazi u detalje.

Njegove reči odmah su izazvale pažnju okupljenih, a mnogi su se zapitali na koga je tačno mislio i da li je ovom izjavom želeo nekome da pošalje skrivenu poruku. Iako nije želeo da otkriva više, njegov komentar bio je dovoljan da pokrene brojne spekulacije među fanovima i prisutnim medijima.

Asmin i Maja u komplikovanom odnosu

Iako je Taki u više navrata javno stajao uz svoju ćerku, nije krio da mu smetaju sukobi koji su obeležili njenu vezu sa Asminom. S druge strane, ni Asminova porodica nije podržavala njihov odnos.

Njegovi roditelji javno su poručili da smatraju da Maja i Asmin nisu jedno za drugo i izrazili sumnju da njihova veza ima budućnost.

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