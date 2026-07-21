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Spektakularno finale Elite trajalo je do ranih jutarnjih časova kada je pobedu odnela Stanija Dobrojević.

Veče je započelo tenzično, a varnice su sevale od samog početka.

Ovi događaji su obeležili poslednju noć devete sezone rijalitija.

Skandal na samom početku

Stanija Dobrojević više nije želela da ćuti na napade Maje Marinković i otkružbe da je bila intimna sa njenim ocem Takijem Marinkovićem, te je zagrmela iz sve snage. Nakon podrške Asminovog oca koji je za nju javno nakon svega rekao da je dama, starleta se jasno odbranila.

Foto: Printscreen

- Pre svega dobro veče i naciji i porodici. Ovo je magija, Mustafa me je iznenadio pozitivno, hvala mu, a Taki je jadan i bedan, mora da je opštio sa svojom ćerkom pa pomislio da sam to ja, ne bih bila sa tom matorom svinjskom glavom nikada u životu - govorila je Stanija.

Terza zaurlao nakon ispadanja

Borislav Terzić Terza osvojio je 17. mesto u rijalitiju i izašao sa osmehom na licu, ali sreća nije dugo trajala.

U jednom momentundošlo je do velikog sukoba između bivšeg učesnika Elite Nemanje Gagića i Terzinog brata. Sukobili su se zbog Milice Veličković, a sukob je bio na ivici fizičkog obračuna, te je i obezbeđenje moralo da reaguje.

Okršaj porodice Durdžić i Maje Marinković

Maja Marinković zauzela je 10. mesto u devetoj sezoni, a kada je izašla suočila sa se porodicom Durdžić. Starleta je pokušala da smiri loptu, ali je Asminova majka javno odbrusila.

- Ne znam odakle ti ideja da nam se tako obratiš. Ne želim da te vređam, nikada te nisam vređala, ja za tu vezu nisam, vi ste najgori bili. Uživala sam kada se svađate, samo da bi se rastali, rekla sam da je bolesna i to stvarno mislim, neka nađe nekog novog muškarca - rekla je Mevlida.

Usred sukoba, otac Mustafa zaplakao je i priznao da Marinkovićevoj ne može da oprosti sve uvrede.

Salva uvreda Takija Marinkovića

Majin otac nije razgovarao sa medijima kada je došao Šimanovce i bojkotovao je svako pitanje uz ironičan osmeh na licu. Kada je došlo do obračuna sa porodicom dečka njegove ćerke sasuo je niz žestokih uvreda, te se sve treslo na imanju.

1/9 Vidi galeriju Taki Marinković Foto: Marko Karović, Pink Printscreen

Veliki sukob Terze i Takija

Novi sukob koji je uzdrmao je Elitu, kada se izbačeni učesnik Borislav Terzić Terza svađao sa Takijem Marinkovićem.

- Ja sam ti branio ćerku - objašnjavao je Terza.

- Ma je l' znaš ti ko sam ja? Ja ti znam celu familiju - rekao mu je Taki.

02:25 Svađa Takija i Terze Izvor: Kurir

- Svi se vređamo - pravdao se Terza, a zatim se situacija malo smirila, dok je Terza sve vreme isticao da mu je krivo.

Anastasija napravila haos u studiju

Anastasija je bila vidno uznemirena i pripita, dok su njeni urlici odzvanjali Šimanovcima. U jednom trenutku potpuno je izgubila kontrolu nad emocijama i iz sveg glasa vikala zbog Bore Santane:

01:45 Pijana Anastasija pravi haos Izvor: Kurir

- On je mene prevario sa tom babom - urlikala je Anastasija sve vreme, dok je bila u vidno alkoholisanom stanju, iako se klela da nije pila.

Skidanje Filipa Đukića

Filip Đukić osvojio je 6. mesto u rijalitiju i kada je došao do studija, prvo što je uradio skinuo je pantaloone i gledaocima pokazao zadnjicu.

1/7 Vidi galeriju Filip Đukić Foto: Printscreen, Marko Karović

Suočavanje Asmina sa porodicom

Asmin je već nekoliko dana priznao da strepi od susreta sa svojim najmilijima, a njegov otac zaplakao je kada je zagrlio svog sina.

Asmin je odbio da se izvini porodici svoje bivše devojke Stanije, a ona je sa imanja gledala sve i plakala.

Stanija pobednica Elite 9

Stanija Dobrojević trijumfovala je na samom kraju večeri i odnela pobedu u devetoj sezoni rijalitija.

1/11 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Marko Karović

Starleta je osvojila 100.000 evra i sa osmehom na licu primila nagradu.

Na drugom mestu se našla Aneli Ahmić i osvojila 50.000 evra sa 32% glasova.