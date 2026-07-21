Slušaj vest

Javni rat između Stanije Dobrojević, koja je pobedila u "Eliti 9" i osvojila 100.000 evra i njenog bivšeg verenika Asmina Durdžića tokom finala dostigao je vrhunac kada su pred kamerama iznete poverljive informacije o visini njenog honorara.  

Asmin je izjavio da je ona za ovo učešće dobila čak 400.000 evra.

Stanije i jeste tokom svog učešća isticala da ima najveći honorar u istoriji rijalitija, ali sve do finala i nakon što je Asmin progovorio, o cifri se samo nagađalo.

Inače, Stanija je ušla u rijaliti krajem marta kako bi stavila tačku na njen životni trougao sa Asminom i Aneli Ahmić, ali je ipak ostalo do kraja i to debelo naplatila. 

– Želela sam da dođem ovde, u epicentar medija, kako bi se čula i moja strana priče. Kada sam bila u Americi, naišla sam na pogrešnog čoveka Asmina, i to baš onda kada sam najviše želela da osnujem porodicu – izjavila je u rijalitiju dodajući da njeno iskustvo treba da posluži kao lekcija drugim devojkama.

Stanija Dobrojević i Aneli Ahmić Foto: Marko Karović, Printscreen Pink

 Asmin Durdžić je uporno vređao bivšu verenicu, ali i njenu suparnicu Aneli Ahmić, koja je na kraju završila kao drugoplasirana i uzela nagradu od 50.000 evra.  

-  Ja sam pokazao da su Aneli i Stanija iste. Obe su ušle na moj račun! I onda pričaju kako treba da pobede. Aneli priča kako treba da pobedi, a zarađivala je tri godine na osnovu mene, dok je Stanija uzela neverovatnih 400.000 evra i kao ona treba da pobedi – poručio je Asmin bez dlake na jeziku, optužujući ih da "glume dve žrtve".

Stanija je odmah demantovala da je primila pomenutih 400.000 evra:

– Dokaži tih 400.000 evra, klošaru! Videće se sve kada izađem. Dokaži tih 400.000, ali dobro... nek ti bude – odbrusila mu je besno Stanija.

Ne propustiteStars"JELA SAM 1 JABUKU DNEVNO" Životna priča Stanije Dobrojević: Starleta stekla sve sama: Rekla sam da ne stajem dok ne zaradim prvih 100.000 €
Stanij Dobrojević
RijalitiURLICI, SUZE, BRUTALNE UVREDE I ŽESTOKI SUKOBI Ovo su događaji koji su obeležili finale Elite 9: Njen otac je bojkotovao medije, a on je skinuo pantalone
WhatsApp Image 2026-07-21 at 06.34.12 copy.jpg
RijalitiKO JE STANIJA DOBROJEVIĆ POBEDNICA ELITE 9 Od Srbije do Holivuda: Bogatstvo stekla sama, u rijalitiju prošla pakao, a evo kako je postala poznata (FOTO)
WhatsApp Image 2026-07-21 at 06.34.11.jpeg
Stars"NE TREBAJU MI SNOVI JER TE VEĆ IMAM" Asmin doživeo fijasko u Eliti sa Majom Marinković, a ovako je nekada pričao o Staniji
Screenshot 2026-07-21 051540.png

05:21
Stanija Dobrojević prva izjava nakon pobede Izvor: Kurir