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Slavica, koja se na finalu srela sa porodicom Asmina Durdžića, a taj susret prošao u prijateljskom tonu, kaže da nije očekivala ćerkinu pobedu.

- Nisam očekivala, ali jako mi je drago. Srećna sam zbog nje, ovo je jako lepa nagrada za sve što je proživela. Ne znam na šta će potrošiti nagradu, sada ćemo pričati kod kuće - rekla je ona, pa otkrila šta joj zamera:

- Bilo je bolnih i ružnih trenutaka. Nije mi se dopadao njen vulgaran i prost nastup. To joj najviše zameram, ali je razumem jer su se i ostali koristili ružnim rečima.

Stanija je fizički napala Uroša Stanića koji ju je tužio, što je njena majka prokomentarisala.

1/8 Vidi galeriju Stanija i Slavica Dobrojević Foto: Marko Karović

- Ona je došla naknadno i nije bila spremna da podnese uvrede i nije mogla da se iskontroliše. Drago mi je da je stavila tačku na odnos sa Asminom. Ona je svoj deo završila. Pogađale su me uvrede, stvarno nema smisla. Čemu potreba da se vređa porodica. Vređajte se između sebe, čemu potreba da vređate porodicu - izjavila je ona za Blic.

Kako kaže Asmin ju je razočarao.

- Nije mi se javio, njegovi roditelji su insistirali da mi se izvini i to mi je razočarenje za jednog mladog čoveka - istakla je ona.

Nakon pobede, Stanija je govorila o svom učešću u "Eliti 9" i svemu šta je tamo preživela..

- Moramo da prođemo neke lekcije, da bi nešto naučili. Moram da budem obazriva kad su partneri u pitanju, prijatelji, poslovni saradnici. O Aneli imam drugačije mišljenje nego ranije, čestitam joj na drugom mestu. Kad je Anđeo ispao, bila sam u šoku, mislila sam da će biti u prvih četiri, bilo je neizvesno. Ovo je najlepša pobeda, ona sa Farme je podeljena, ostavljeno je to u dalekoj prošlosti, ovo je moja pobeda! Mama me je izgrlila, izljubila. Porodica mi je zamerila ružne reči. Imam toliko godina da mi lažne osobe više ne trebaju. Od kad su mi izgovorene one reči za pokojnog oca, poludela sam, htela sam da se diskvalifikujem - rekla je Stanija i dodala:

1/11 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Marko Karović

- To što sam uradila Urošu je deo mog karaktera, posle kad su me provocirali sam se kontrolisala. Nek me tuži Uroš, nebitno mi je to, slobodno! Incident je bio greška, i ružne reči isto. Na Asminovu porodicu ću gledati odvojeno od njega, a njemu nek je sa srećom kraj Maje, samo što dalje od mene! Takijev potez je jako ružan, vraćam istom merom. Videću kod kuće šta je za tužbu, šta ne. Rekla sam ako je bio sa mnom, onda je bio i sa ćerkom Majom.