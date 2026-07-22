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Većina nekadašnjih učesnika popularnih rijaliti formata, po izlasku u spoljni svet, odluče da se posvete svojim profilima na društvenim mrežama, budući da je to dobra prilika za zaradu.

Filip Car, Dalila Dragojević, Miljana Kulić i mngogi drugi, nakon što su stekli popularnost u rijalitiju, započinjali bi borbe u TikTok mečevima.

180 evra za manje od sat vremena

Iako mnogo njih krije koliko zarađuju, nekolicina je javno progovorila o vrtoglavim iznosima. Kristijan Golubović je jedan od onih koji nema problem da priča o tome.

1/5 Vidi galeriju Kristijan Golubović Foto: Printscreen

- Ja sam prekjuče ušao, bio sam 43 minuta i zaradio sam 180 evra - ispričao je Golubović tokom jednog svog gostovanja u emisiji "Magazin In", pa dodao:

- To je kao da javno ideš na piće sa simpatizerom i on ti plaća piće - rekao je on.

20.000 evra za dve godina

Mina Vrbaški je ističe da se ovaj "posao" zasniva na privlačenju ljudi sopstvenim ponašanjem.

- Ja sam za dve godine podigla preko 20.000 evra. To je meč koji igraš sa ljudima, ti sa svojim ponašanjem kupiš druge ljude koji će da ti ubacaju novac - priznala je Mina u istoj emisiji.

1/6 Vidi galeriju Mina Vrbaški dobila emotivnu poruku od roditelja Foto: Printscreen Pink

"Ja sam zaradila mnogo"

Ana Spasojević se pohvalila još većim iznosom, prošle godine u pomenutoj emisiji.

- Ja sam zaradila mnogo, preko 50.000 evra za pet godina. Ja nisam samo strimer, ja sam isto gifter, bacila sam oko 20.000 hiljada evra. Nekad je svađa, rasprava, nekada je samo izazov - ispričala je ona.

Dalila nedeljno uzme 10.000 evra

1/13 Vidi galeriju Dalila nekad i sad Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen/Zadruga

Lajvovi Dalile Dragojevićponekad traju i do 20 sati bez prekida. Na ovoj društvenoj mreži se neretko spekuliše o tome koliko zarađuje, a kako piše Republika, bivša rijaliti učesnica nedeljno zardi više od 10.000 evra.