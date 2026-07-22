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Otac Maje Marinković, Radomir Marinković Taki, bio je na žurki nakon "elite 9", ali je tamo bio odvojen od ćerke.

On nije želeo da bude za istim stolom sa njom i njenim dečkom Asminom Durdžićem, dok su njegovi roditelji, i pored toga što ne opraštaju maji uvrede, bili sve vreme s njima.

Taki, koji je odbijao razgovor s novinarima tokom finalne noći, sutradan na žurki je stao pred kamere i razgovarao sa Ivanom Šopić. Taki je nastavio da iznosi tvrdnje da je imao nešto sa pobednicom "Elite 9" Stanijom Dobrojević.

Podsetimo, Stanija je izvređala Takija zbog njegove izjave da su završili zajedno u toaletu jednog kluba, što je i Maja potvrdila. Nazvala ga je "matorim konjem" i zahtevala da demantuje sve izrečeno, što on nije želeo da uradi.

"Baka Stanojka"

Najpre ju je nazvao "bakica Stanojka" a onda nastavio da iznosi optužbe.

1/8 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Kurir, Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen Pink

- Ne znam šta ja treba da demantujem. Išla je na kurs kod Hju Hefnera, a kod mene došla na usavršavanje. Nemam ja šta da dokazujem, ona je mene prva vređala. Ja moram da se branim argumentima. Bakica Stanojka. Da ona kaže da sam ja intimno opštio sa ćerkom svojom i podvodio je, da li je to normalno?! - rekao je Taki.

Podsetimo, Asminova majka Mevlida je istakla da Maji neće nikada oprostiti gnusne uvrede i teške reči.

- Ne znam šta da oprostim, neka Bog oprosti. To što je izgovorila, ja ne mogu da pređem preko toga. Ja sam lepo rekla i njoj i Asminu morate da poradite na sebi, da se lečite od takvih reči jer to normalan čovek ne može da razume. Šta biste vi mislili o meni da ja njoj oprostim sada. Tu je bilo 10 meseci, ja nisam videla ništa lepo i dobro sem svađe, tuđe, psovanja i vređanja -rekla je, pa nastavila:

1/5 Vidi galeriju Radomir Taki Marinković Foto: Pink.rs/N. Brajović, Kurir TV, Kurir Televizija

- Rekla sam da priča sa svojim tatom, da moraju da porade na sebi. Da upale telefone i vide šta su radili, pa onda da stanu pred nas.

Ne oprašta uvrede

Asminov otac Mustafa istog je stava.

- Ja nisam bitan čovek, ali Maja je svojim izjavama povredila sve očeve i ćerke. To svi osuđuju, kao i mene jer sam prešao preko tih izjava. Maju je njen tata sam ostavio tu, Asmin me je zamolio da ne pravim scene i ja sam to uradio. Ja nisam vređao, niti ću, nisam takav čovek.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

I Asminova sestra Minka je rekla da se u ljubavni izbor brata neće mešati, ali da Maji nikada neće preći preko izrečenih reči na njen račun.