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Elita 9 jeste završena, ali drama pojedinim učesnike tej sleduje. Naime, nekadašnji takmičar, Ivan Marinković, saznao je da je njegova sestra tužila Miljanu Kulić.

Nakon što je napustio Šimanovce, Ivana Marinkovića su sačekale vesti o kojima nije znao gotovo ništa dok je boravio u Eliti. Tada je saznao da je njegova porodica u pravnom ratu sa Kulićima, ali i da ga je javnost napolju zbog toga ozbiljno osudila.

Ovako je izgledao na finalnoj večeri Elite 9:

1/5 Vidi galeriju Ivan Marinković Foto: Marko Karović

- Čuo sam da je moja sestra podnela tužbu protiv Miljane Kulić. Takođe sam saznao da su me napolju zbog toga dosta blatili. Pokušavao sam da stupim u kontakt sa Marijom, zvao sam je i slao poruke, ali nisam dobio odgovor. Za sada ne znam u čemu je problem - iskreno je rekao Ivan koji je ostao iznenađen zbog iznenadnog zahlađenja odnosa.

Marija Kulić se oglasila

Podsetimo, Marija Kulić oglasila se na svom zvaničnom Jutjub kanalu koji drži sa ćerkom Miljanom i tom prilikom je otkrila da su Miljanu tužili Aneli Ahmić, Ivan Marinković, kao i njegova rođena sestra Teodora, a da potražuju "naknadu štete".

- Prva tema, ko je koga tužio... Osnovno javno tužilaštvo u Beogradu; stigao je dopis da odemo da preuzmemo sudske spise. Međutim, pošto smo mi iz Niša, ja sam se već preko jednog advokata i jedne sudije informisala o čemu se radi. Radi se o tužbama. Znači Aneli Ahmić, Ivan Marinković i njegova rođena sestra Teodora su tužili Miljanu. Traže naknadu štete. Za Aneli znam sigurno da je (tražila) 1.500 evra, Ivan negde oko 2.000, nisam sigurna, tu ću informaciju imati u ponedeljak i, njegova sestra isto toliko - počela je Marija, a potom je nastavila o tome šta ona misli da će da se dogodi.

1/5 Vidi galeriju Marija Kulić Foto: Nemanja Nikolić, Petar Aleksić, Printscreen, Pritnscreen

- Dolazio je samo kod nas da snima klipove, da se slika zarad novinara, javnosti, da ljudi vide kako je on došao na rođendan... Neće više moći tako - jasna je bila Miljanina majka, priznajući da jeste prethodno želela da Ivan bude prisutan, ali pošto mu je "sve drugo bitnije, sada je zvanično digla ruke od toga".