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Završna proslava povodom kraja devete sezone "Elite", koja je u jednom trenutku bila ispunjena muzikom i slavljem, završila se incidentom o kojem se uveliko priča.

U centru pažnje našli su se bivši rijaliti učesnici Asmin Durdžić i Uroš Stanić, između kojih je došlo do fizičkog sukoba.

Sve se odigralo dok su Asmin Durdžić i Maja Marinković pozirali okupljenim fotografima. U njihovoj neposrednoj blizini nalazio se Uroš Stanić, koji im je sve vreme dobacivao komentare, zbog čega je atmosfera postajala sve napetija.

Reagovaloo obezbeđenje

Prema navodima očevidaca, Asmin je u više navrata tražio od Uroša da se udalji, ali kada se to nije dogodilo, usledio je fizički obračun. Durdžić je prišao Staniću, uhvatio ga za vrat i oborio na pod, nakon čega je reagovalo obezbeđenje i razdvojilo dvojicu učesnika, sprečivši dalju eskalaciju sukoba.

Nekoliko sati nakon incidenta oglasio se i Uroš Stanić na svom Instagram profilu, gde je izneo svoju verziju događaja.

Uroš Stanić Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Sinoć sam na superfinalnoj žurci fizički napadnut od strane dotičnog Asmina, gde me je uhvatio za vrat, bacio na pod i tukao... Tek sad se oglašavam jer u toku napada mi je polomio telefon koji je sada popravljen... I paradoks svega ja izbačen od strane obezbeđenja. Sramota. Slučaj je prijavljen policiji, a obezbeđenje treba da bude sramota - napisao je Uroš.

Podsetimo, netrpeljivost između Stanića i Durdžića traje još od njihovog učešća u rijalitiju, a međusobne prozivke nastavile su se i po izlasku iz "Elite".

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Foto: Printscreen Instagram

Uroš je neposredno pred superfinale otkrio da je protiv Asmina Durdžića, Stanije Dobrojević i Maje Marinković pokrenuo sudski postupak, tvrdeći da želi da pravdu potraži pred nadležnim institucijama.

Pljušte tužbe

- Tuženi su Stanija, Maja i Asmin. Tražim pravdu za batine. Imao sam velike sukobe sa njima. Teško je bilo u rijalitiju, Stanija je pokazala ko je i šta je, nasilnica - rekao je Uroš.

Asmin Durdžić Uroš Stanić
Foto: Ata imagas

Tom prilikom tvrdio je i da je tokom sukoba zadobio ozbiljne povrede koje su ostavile posledice po njegovo zdravlje.

- Oštećena mi je bubna opna, možda ću morati na operaciju. Nos od batina Stanije Dobrojević mi je oštećen, moraću na intervenciju. Moraću da potražim pomoć psihoterapeuta - istakao je Stanić.

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Uroš Stanić ulazi u Elitu u stilu Lejdi Gage Izvor: Kurir