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Pobednica Elite 9,Stanija Dobrojević pojavila se sinoć na spektakularnoj žurki povodom kraja još jedne sezone.

Ona je tokom završne žurke, sumirala utiske, te je otkrila zbog čega je poslednjih meseci rešila da pokaže zube cimerima iz Bele kuće:

- Bila sam u stanju, kao bager, da pregazim sve. Borila sam se za samu sebe, pojelo me je da slušam uvede na svoj račun, i onda sam rešila da ih gazim sve. Meni moja podrška piše "bravo, kraljice" - rekla je Stanija pa se osvrnula na Maju Marinković:

Stanija Dobrojević Foto: Marko Karović

- Ljudi su bili u pravu za Maju, ja sam napravila plan da mi Asmin bude meta, ali umešali su se svi i Maja i Aneli.

Stanija je potom prokomentarisala i reakciju Mustafe Durdžića nakon njene pobede:

- Mustafa je zbog mene pustio suzu, verujem da im je mnogo teško zbog svega u čemu se nalaze, a ja sam im u sećanju na nešto lepo. - rekla je Stanija pa je otkrila ko je Asmin i prokometarisala čuveni osmeh na vratima kuće odabranih:

Mustafa Durdžić Foto: Printscrean, Instagram, Screenshot, Printskrin, BoBa Nikolić

O Takiju

- Ne znam, ja ne znam više ko je on i ko je taj čovek. Ovo što ste gledali, to nije čovek sa kojim sa bila - rekla je Stanija pa otkrila da Maju i Takija neće komentarisati.

- To neću komentarisati, to je katastrofa. Taki je kadropaćenik, samo bi da bude bitan, ali ću ga preskočiti. Sprdačina je od čoveka.

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22:26
STARS EP604 11.07.2026. Izvor: kurir tv