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Tokom superfinalne večeri Maja Marinković, nakon što je osvojila 10. mesto, suočila se sa roditeljima njenog dečka Asmina Durdžića, Mustafom i Mevlidom.

Naime, tokom sezone Maja je u više navrata uputila uvrede na račun porodice Durdžić, a tokom susreta na superfinalu, ona je uputila javno izvinjenje njegovoj porodici, što je Mustafa prihvatio.

 Mnogi su se pitali da li je Majino izvinjenje iskreno, a po njenom gestu, pojedini gledaoci su zaključili da nije.

Naime, tokom sinoćnje žurke povodom kraja Elite 9, Taki Marinković je za Pink.rs u tri reči opisao porodicu Durdžić:

Radomir Taki Marinković Foto: Pink.rs/N. Brajović, Kurir TV, Kurir Televizija


- Monstrumi, lažovi, foliranti - rekao je Taki.

Maja podržala Takija

Ono što su mnogi zapazili je da je upravo Maja lajkovala tu objavu na društvenoj mreži Instagram, te se sumnja da je ona podržala Takijevo mišljenje i da je njeno izvinjenje porodici Durdžić lažno.

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Foto: Pritnscreen

Kako li će Asmin i Durdžići reagovati na ovo, ostaje nam da ispratimo.

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Svađa Takija i Terze Izvor: Kurir