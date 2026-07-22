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Maja Marinković, starleta i dugogodišnja učesnica rijaliti programa, retko govori o svom obrazovanju, ali detalji iz njenih školskih dana i dalje bude veliko interesovanje javnosti. Iako danas ističe da mesečno zarađuje više od 5.000 evra i da je kupila sopstvenu nekretninu, njeni školski dani bili su znatno drugačiji.

Naime, Maja je pohađala srednju frizersku školu, ali je, prema navodima, učenje nikada nije preterano zanimalo, zbog čega nije važila za uzornog đaka.

Maja se ne odvaja od Asmina:

1/7 Vidi galeriju Maja Marinković i Asmin Durdžić Foto: Kurir

Prema svedočenju njenog bivšeg školskog druga, prvu godinu nije završila uspešno, pa je školovanje nastavila u odeljenju sa godinu dana mlađim učenicima. Kako se ranije pisalo u medijima, nastavnici su joj navodno poklanjali prelazne ocene i „provlačili“ je kroz školovanje zbog njenog oca, Radomira Takija Marinkovića.

Ogroman honorar u "Eliti"

Svi su ostali u potpunoj neverici kada je u javnost isplivao podatak o astronomskom honoraru Maje Marinković. Naime, kako saznajemo, Maja je uspela da ugovori uslove o kojima ostali učesnici "Elite" mogu samo da sanjaju.

1/8 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Marko Karović

U pitanju je cifra od 10.000 evra na nedeljnom nivou, te je jasno da je Maja Marinković iz Šimanovaca izašla bogatija za ozbiljnu sumu novca.