"NIKADA JE NISAM NI VOLEO" Palo prvo suočavanje Stanije i Marka Markovića, ovako je bivši reagovao kad ju je video: Starleta ga dokrajčila!
Tokom prethodne noći održana je spektakularna žurka Velikog šefa povodom superfinala "Elite 9", a jedan od trenutaka koji je privukao veliku pažnju dogodio se kada je Stanija Dobrojević, posredstvom bivšeg zadrugara Aleksandra Kerića, putem video-poziva stupila u kontakt sa svojim bivšim dečkom Markom Markovićem.
Stanija se suočila sa Markom
Stanija ga je odmah suočila sa činjenicama i upitala ga zašto priča loše o njoj.
- Šta ovaj dečko Aleksandar hoće od mene, predstavio se ovde kao tvoj drug i uopšte ne znam šta hoće od mene - rekla je Stanija, a onda nastavila:
- Rekli su mi da si me loše komentarisao, novinari potvrđuju!
Pošto je Marko ostao uzdržan i ništa nije želeo da komentariše, Stanija ga je dokrajčila.
- Kažu da si iskoristio priliku samo da bi mi prišao, da bi se upoznao sa mnom. Rekla sam mu da se obrati Asminu, ako je takav hrabriša, lako je ženi prići, ali ja takve jedem za doručak, neka ti malo objasni - rekla je Stanija i nastavila dalje da uživa u provodu.
"Nisam je nikada voleo"
Marko je istakao da su on i Stanija više bili zaljubljeni nego što je to bila prava ljubav.
- Bila nam je sadržajna veza, a skoro dve godine smo i živeli zajedno, bilo je ozbiljno. Ali, iz ove perspektive, ljubavi nije bilo, više zaljubljenosti nego iskrene i prave ljubavi, makar iz mog ugla. Ako nekog voliš, onda ga prihvatiš, a ne da ga stalno ispravljaš, tako da čisto sumnjam da je to bila ljubav sa njene strane. Stanija i ja nismo bili zajedno kada sam ulazio u „Zadrugu 6“, prošlo je pola godine od našeg raskida - rekao je Marković i dodao:
- Da komentarišem nešto drugo mogu usput. A što se tiče njenog učešća – ovo je blam, nije smela ovo da dozvoli ni u tri života. To je toliko blamantno. Meni da se desila takva situacija sa nekom ženom, rekao bih joj da nikad tamo ne uđe. A ne – mile su joj pare. Kakvu situaciju da raščisti? Mile su joj pare. Mislio sam da je poznajem, ali kada je vidim na televiziji, nemam pojma ko je ta žena. Stavila katanac na nešto tamo – ne verujem šta sve slušam. Katastrofa. Mene bi bilo blam i da je to istina, a kamoli da to izgovorim. Ne mogu da verujem – voli pare, nije ušla za klikere. Dok sam bio sa njom, to što sam zarađivao trošio sam na nas. Rekao sam joj na početku šta da očekuje. Moj utisak dok smo bili zajedno nije bio takav, ali ovo što sada čujem… Ako kaže da nije imala odnose tri godine, onda ispada da je sa nekim bila samo zbog para. Katastrofa. Ali čak i da je tako, ne bi trebalo to da iznosi. Na njena peckanja nisam hteo da odgovorim – nije džentlmenski da pljujem u korito iz kog sam vodu pio. Neću to da radim, pogotovo zbog priča da me je neko finansirao. Ja nisam neko ko je završio IT pa da sedi kod kuće – ovo što znam da radim, to radim i od toga zarađujem. Kada mi neko to uskrati, onda ili neka mi stvori pare ili neka mi nađe nešto drugo da radim. Njoj je smetalo čak i da pričam sa devojkom na trafici kada idem po cigare - rekao je Marković.