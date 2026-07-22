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Bivša rijaliti učesnica Milena Kačavenda sinoć je, nakon žurke u Šimanovcima prokomentarisala svoj plasman, kao i teme koje su drmale Belu kuću prethodnih meseci.

- To jeste moja pobeda, a smatram da su me gledateljke, a bogami i gledaoci nagradili videla sam dosta podrške i sa muške strane. Sve je došlo na moje, a govorili su da sam luda, da su me svi napustili. U zatvorenom prostoru nekad se i zapitaš šta možeš da očekuješ. Kad sam bila u najtežim trenucima krenula sam da trčim, da treniram, hranim se zdravo, da im ne dam da guknu, borila sam se kao laf do zadnjeg dana. Jedino mi je žao što nisam i Visibabu otpratila, ali okej, bio je na neki način nosilac rijalitija. Logično je, ali zamalo da se oklizne i on, tu smo dva mesta, gore dole, to jeste moja pobeda - rekla je Kačavenda.

"Mnogo sam više bolovala nego što se videlo"

Kačavenda je dobila od sinova na poklon skupoceni sat marke Rolex za izlazak iz rijalitija, a onda otkrila sa kakvim se komentarima suočila na ulici i u marketu.

1/7 Vidi galeriju Milena Kačavenda Foto: Marko Karović

- Sin stariji radi na jednom projektu, mlađi je u hotelu u Crnoj Gori, rešio da se bavi kulinarstvom. Stariji sin je 14 sati vozio, došao mrtav umoran samo da bi se pojavio, jer Mateja nije mogao, radio je sutradan. Nisam znala da je toliko vozio samo da bi došao. Koliko su me se odrekli i koliko nisu cenili moju borbu to govori poklon mojih sinova, sat koji sam dobila, koji kako kažu da sam zaslužila, jer oni znaju da sam svoj život njima posvetila. Videli su gledoci sami kako se Janjuš obratio, Luka, Mevlida, Mustafa, oni su demanotvali Asmina i nezvanično potvrdili ko je u pravu. Prijatelji su svi tu. Sve je laž i dođosmo i sad vidim ove prevesele muškarčine. Ponosna sam na sebe, da sam izbegla fizički kontakt, pljuvanje u lice, najmorbidnije uvrede, da sam to prekucala, onda sam rekla: "Nećete ni da progovorite". Danas na ulici, nema ko me nije zaustavio i nije rekao: "Sramota, neka si ih ispratila, onog rošavog"... Za Vanju isto loši komentari. Ljudi na ulici, u prodavnici, kad kupuješ cigarete.... Ja sam na sebe ponosna, jeste mi bila teška sezona, mnogo sam više bolovala nego što je iko mogao da vidi. Ali ja sam jedna jaka žena, i stvarno sam ponosna na sebe. Jutros sam do 11 sedela sa svojim detetom, mlađi je bio na video pozivu sa svojim devojkama, oni su pokidali. Oni su oličenje i proizvod nas samih, ja sam pobedila - rekla je Kačavenda, a potom ispričala i šta njen bivši muž Srđan Kačavenda misli o svemu:

1/5 Vidi galeriju Milena Kačavenda Foto: Printscreen Pink

- Srđan je čovek koji je generalno vrlo štur, odmeren, normalan, kulturan, nikad nije bio za odluku da se ja uključim u rijaliti program, ali je prepustio stvari meni. Određene ljude ću rešavati ja sama, on da prlja ruke nema nameru. Zamerio mi je: "Da li vidiš koliko utičeš", a tu su deca da ga demantuju, jer oni shvataju da je ovo šoubiznis. Ali iskreno ono incest majka, da će Asmin rešavati sa mojom decom napolju, kaže čovek da li je moguće da je tri godine provlače. Ovo je put koji sam ja birala, a najvažnije mi je da ih nisam obrukala - navela je Milena.

Kurir.rs/Pink.rs