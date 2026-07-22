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Ivana Vrbaški, majka Mine Vrbaški otkrila je da ništa ćerki neće zameriti, što se tiče ponašanja u rijalitiju.

- Kao i uvek, nemam. Evo sve se vidi. Kao i uvek ima malih greškica, to je zatvoren prostor, nisu joj trebali neki ispadi, ali Bože moj - rekla je Ivana, pa otkrila šta misli o tome što se Mina ponižavala moleći za Viktorovu ljubav:

- Svi smo mi to doživeli nekad, ali van kamere.

"Viktor me je iznenadio"

1/7 Vidi galeriju Mina Vrbaški Foto: Kurir

Ona je potom istakla da je Viktor potpuno drugačiji privatno, te da ju je iznenadio.

- Viktor me je toliko iznenadio, privatno je potpuno drugačiji, a ako je Mina srećna, meni je najbolje. Nemam ja šta da se ja slažem sa njim, ako je Mina srećna i mama je srećna - rekla je Ivana, a potom dodala da joj ništa ne smeta u njihovom odnosu.

- Razlika u godinama ako njima ne smeta, ne smeta ni meni. Sve što je bilo u rijalitiju, treba da ostane u rijalitiju, ne zameram im ništa - dodala je Ivana.

Mina upoznala porodicu sa Viktorom

Mina Vrbaški i Viktor Gagić i ako su imali buran odnos u rijatliju, nakon izlaska odlučili su da svoju ljubav nastave u spoljnom svetu, a ono što se odmah desilo je da je Mina upoznala svog partnera sa porodicom.

1/5 Vidi galeriju Upoznala dečka sa porodicom Foto: Printskrin, Kurir

On je došao u njihov porodični dom, a na samom ulasku dočekala ga je Minina majka Ivana i brat Boris. Oni su se srdačno pozdravili i izgrlili, a Mina je u opisu napisala:

- Boris je veći od njega - prokomentarisala je Mina.

Sudeći po osmesima Minine majke i brata reklo bi se da je njena porodica potencijalnog zeta dobro prihvatila.

Kurir.rs/Pink