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Dačo Virijević gostovao je sinoć u emisiji ''Narod pita'' i tom prilikom razvezao jezik o odnosu sa svojim rijaliti neprijateljima.

Naime, ni ovog puta nije štedeo reči za Asmina Durdžića, Maju Marinković, njenog oca Takija, a govorio je i odnosu sa Milenom Kačavendom, a otkrio je i da li se čuo sa Sofi.

Na početku prokomentarisao je Asmina i njegove roditelje.

- Više nije ni bitno gde je on mene prodao... On je čovek koji iskorišćava sve ljude da bi došao do svog cilja. On je loš čovek i loša osoba, koliko je puta nasrtao na mene, to može da uradi samo gnjida od čoveka. Ja njega ni njegovu porodicu nisam vređao. Upoznao sam Mustafa i Mevlidu, oni su normalni ljudi, prišli su i izvinili su se, ja sam se njima izvinio što sam ih vređao. On je jedan izrod koji ne treba više nikad da uđe u rijaliti, u stvari možda zapravo i treba da se uđe i da se blamira što više i da sve kanali, da stigne do dna. Imam najgore moguće mišljenju o njemu. Maja kao Maja, on samo da uzme dobru lovicu i da bude u hajpu. Taki lepo pošalje svoju ćerkicu, on joj služi kao podrška i to je to - rekao je Virijević i dodao:

1/8 Vidi galeriju Asmin Durdžić nasrće na Uroša Stanića Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Asmin je pokazao da ga zanima samo vagina, da njemu roditelji nisu bitni u životu. Samom mu je bitno da bude popularan. Taki da kaže za nekoga nešto, on je prodao sve što ima da bude popularan i poznat - kaže Dačo, a onda je tvrdio da je Taki prodavao Majinog psa Lea na buvljaku.

Opleo i po Takiju

- Imam slike Takija sa buvljaka gde on prodaje Lea, sada ću da vam pokažem. Ne znam za koliko prodaje Lea, izgleda nije uspeo da ga proda. Sreo me je ispred i nema on hrabrosti nikome ništa da kaže - kaže Dačo, a onda je progovorio o Kačavendi i Anđelu.

- Kačavenda i ja smo dobri sada. Drago mi je pto je ispratila njene bivše. Drago mi je pto je Stanija pobedila. Oni su previše nju dirali, turirali je. Preterali su. Anđela ne mogu da vidim, tog foliranta koji je došao da glumi. On je spreman sve da odglumi, da bude drugi Karić, da se pravi da ne psuje. Čovek može da glumi 10 meseci i on je dokaz za to - rekao je Dačo i otkrio da li se čuo sa Sofi.

1/5 Vidi galeriju Radomir Taki Marinković Foto: Pink.rs/N. Brajović, Kurir TV, Kurir Televizija

- Ne - poručio je Dačo.

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