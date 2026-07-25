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Maja Marinković otvoreno je govorila o svom privatnom životu, emotivnoj vezi sa Asminom Durdžićem, planovima za budućnost, ali i brojnim spekulacijama koje je prate.

Evo gde planira da živi

Govoreći o tome gde vidi svoju budućnost, Maja je otkrila da će vreme provoditi na dve adrese, ali da joj je Beograd ipak prioritet.

- Malo Beograd, malo Linc, ali Beograd. Tu smo zajedno.

Ovo ju je privuklo kod Asmina

Maja je istakla da ju je kod Asmina osvojila njegova pažnja, ali i osobine koje, kako kaže, javnost nema priliku često da vidi.

- Bio je pažljiv prema meni. Koliko god da je u nekim situacijama bio grub, ima mnogo dobru stranu koju sam ja upoznala i naravno da sam je zavolela.

Dodala je i da podržava svaki korektan odnos između Asmina i Aneli zbog njihove ćerke.

- Treba da izgrade odnos zbog ćerke. Svaka normalna osoba podržava da otac i majka budu u dobrom odnosu zarad deteta.

O mogućem braku i deci

1/5 Vidi galeriju Asmin Durdžić Foto: Kurir

Na pitanje da li bi se udala za Asmina, Maja je priznala da ga mnogo voli, ali da još ne razmišlja o venčanju.

- Volim ga puno, najviše ga volim. Još uvek je rano za to, ne razmišljam o tome.

Kada je reč o roditeljstvu, kaže da za sada nema takve planove.

- Još uvek ne planiram da se ostvarim kao majka. Smatram da nisam spremna, a kada bude vreme, pričaćemo o tome.

O navodima da je bila sa Anđelom

Maja je demantovala navode da je bila intimna sa Anđelom Rankovićem i poručila da su njih dvoje oduvek imali isključivo prijateljski odnos.

1/7 Vidi galeriju Anđelo Ranković Foto: Marko Karović

- To je čista laž. Anđelo je mnogo dobar momak i uvek smo imali čisto drugarski odnos. To su gluposti koje ljudi pokušavaju da izvrnu, ali me to uopšte ne dotiče.

Smatra da nema razloga za ljubomoru

1/9 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Marko Karović

Na komentare o mogućoj prevari u vezi, Maja je odgovorila da takve stvari nije moguće sprečiti, ali da ne veruje da bi partner bio neveran upravo njoj.

Ako neko hoće da te prevari, prevariće te. Ali ne verujem da bi baš neko varao mene.

Maja je takođe otkrila da je razgovarala sa više stručnjaka i da su svi zaključili da nema nikakvih psihičkih problema.

- Tri različita psihijatra su rekla da sam odlično i da meni ništa ne fali. To što ljudi ne mogu da se nose sa mojim karakterom, nisam ja kriva.

O negativnim komentarima

Maja smatra da kritike najčešće dolaze od ljudi koji su, kako kaže, nezadovoljni sobom.

- Uvek loši komentarišu nekoga ko je bolji. To što je ljubomora i sujeta jača od svega, to je isključivo njihovo nezadovoljstvo i lični kompleksi.

Filip Car je završena priča

1/24 Vidi galeriju Maja Marinković i Filip Car Foto: Printscreen, Damir Darvišagić, Nenad Kostić

Na kraju se osvrnula i na bivšeg partnera Filipa Cara, ali nije želela da ulazi u detalje.

- Ne komentarišem takvu osobu. To je moja prošlost i tako će i ostati - završila je starleta izlaganje za Pink.rs