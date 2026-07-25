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Mevlida i Mustafa Durdžić, roditelji Asmina Durdžića, iznajmili su apartman u elitnom delu Beograda kako bi nakon njegovog izlaska iz "Elite" proveli nekoliko dana zajedno i pomogli mu da se odmori nakon rijalitija.

Maja pokupila Asminove stvari

Ipak, njihov plan nije tekao onako kako su zamišljali. Kako tvrde Asminovi roditelji, njihov sin je odlučio da vreme provede sa Majom Marinković, umesto da boravi sa njima u iznajmljenom apartmanu.

Kako su naveli, prvobitno su rezervisali smeštaj do srede, a potom produžili boravak do petka kako bi pomogli sinu oko stvari.

1/7 Vidi galeriju Maja Marinković i Asmin Durdžić Foto: Kurir

- Mi smo prvo rezervisali ovaj apartman do srede. Posle smo produžili do petka da mu pomognemo oko te njegove garderobe, da Mevlida to opere i ispegla dok smo tu. Međutim, nama je to bilo uskraćeno. Maja je sve njegove stvari već pokupila pre nego što se on i probudio - ispričali su oni.

Odrešili kesu za boravak u Beogradu

Podsetimo, kako su ranije ispričali, izabrali su prostrani smeštaj sa dve sobe i velikim dnevnim boravkom, u kojem su planirali da ugoste sina i zajedno sa njim provedu kvalitetno vreme. Za nekoliko dana boravka izdvojili su čak 1.000 evra, dok je cena apartmana iznosila 150 evra po danu.

1/7 Vidi galeriju Mustafa Durdžić Foto: Printscrean, Instagram, Screenshot, Printskrin, BoBa Nikolić

Mevlida i Mustafa, kako su istakli, nisu želeli da štede kada je komfor u pitanju, već su želeli da Asmin po izlasku iz rijalitija ima miran prostor u kojem bi mogli da razgovaraju i nadoknade propušteno vreme.

- Mi smo ovde ostali zbog Asmina. Evo ovaj apartman nas košta dnevno 150 evra, 1.000 evra smo dali za apartman da bismo seli sa njim i porazgovarali, pokušali stabilizovati psihički, a on je sa Majom, a bio je sa Majom iz dana u dan već 10 meseci. Kako mi na letovanje da idemo sa njim - rekli su tada Mustafa i Mevlida.

Kurir.rs/Blic