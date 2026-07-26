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Vlasnik i direktor "Pink Media Group" Željko Mitrović oglasio se na svom zvaničnom profilu na društvenoj mreži Instagram i zvanično potvrdio prvo veliko pojačanje za predstojeću sezonu rijalitija.

Anđela prva potpisala ugovor za Elitu 10

Drugoplasirana učesnica osme sezone, Anđela Đuričić, i zvanično je prvi potpisani takmičar za "Elitu 10", koja će, prema rečima prvog čoveka Pinka, po svemu nadmašiti dosadašnje projekte.

1/5 Vidi galeriju Vlasnik i direktor Pink Media Group Željko Mitrović danas se oglasio putem svog zvaničnog profila na društvenoj mreži Instagram i otkrio da je drugoplasirana učesnica osme sezone "Elite", Anđela Đuričić, prvi potpisan ugovor za "Elitu 10" Foto: Printscreen, Printscrean, Pritnscreen

-Anđela je prvi potpisan ugovor za Elitu 10. To je sad praktično 'All stars' i mislim da ćemo da napravimo čarobnu sezonu koja će biti kombinacija svega najboljeg iz sezona, plus će Toša i Goša dobiti roditelje i ući će Raša i Maša, a to su duplo veći roboti. Imaćemo puno novih elemenata koji će da budu sadržajno drugačiji kad su zadaci u pitanju, uključujući i snimanje domaćih serija. Drago mi je da je Anđela prvi potpisan ugovor, vice šampion 'Elite 9'. Skoro da je pobedila, a tad je pobedio Gastoz. Najuspešniji projekat televizijski, radi se o 20 milijardi pregleda. Elita 10 će biti malo različita jer ćemo pokušati da sublimiramio najbolje iz prethonih sezona, ali kasting je ključ. Ovo je prvi ugovor, budite strpljivi, pa ćete videti još iznenađenja”, poručio je Željko Mitrović.

Povodom potpisa novog ugovora i ulaska u projekat koji okuplja najbolje iz dosadašnjih sezona, kratko se obratila i sama Anđela:

- Hvala puno na prilici i da vam bude sa srećom deseta sezona- dodala je ona.

Gastoz: "Nadam se da će s Anđelom ovako i ostati"

Podsetimo, Anđela i Gastoz nedavno su rešili da svojoj ljubavi daju još jednu šansu. Tim povodom oglasio se i reper Nenad Marinković Gastoz, koji je odlučio da konačno stavi tačku na sva nagađanja.

1/8 Vidi galeriju Nenad Marinković Gastoz Foto: Petar Aleksić

"Istina je, Anđela Đuričić i ja smo se pomirili, ponovo smo zajedno. Kad su već ljudi izvalili na mrežama, a vi ste me pozvali da me pitate, nema više poente ni potrebe da krijem, reći ću vam kako jeste", potvrdio je Gastoz za gorepomenut medij.

On je objasnio i zbog čega su u početku krili da su ponovo u kontaktu: "Nismo do sada to javno obelodanili, jer što bismo? Naši životi, naša stvar, nema potrebe da se ikome pravdamo... Zajedno smo ponovo, uživamo i nadam se da će tako ostati".