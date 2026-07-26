Slušaj vest

Nakon što je javnost uznemirila vest o slučaju psa rase čivava, Filip Car se oglasio i žestoko prozvao nekadašnjeg rijaliti rivala Kristijana Golubovića.

Bivši učesnik rijalitija najpre je na svom Instagram profilu podelio uznemirujući snimak, a potom Goluboviću uputio oštre kritike i brutalne prozivke na račun njegovog ponašanja.

Car brutalno ponizio Kristijana

Filip nije birao reči, te je žestoko udario na Kristijanov imidž, finansijsko stanje i ponašanje, podsećajući i na stare razmirice iz rijalitija.

Sa 60 godina tumaraš okolo, kradeš, lažeš, ucenjuješ, prozivaš sve nas i glumiš nam kriminalca, a u isto vreme živiš po narkomanskim gajbama, žickaš 100 evra od Marka Džeka i Jordanke i snimaš p****e od 30 evra!

1/4 Vidi galeriju Kristijan Golubović lomi stvari po sobi Foto: Printscreen Instagram

G***o mi se ne skida s leđa jer sam nekada bio sa njegovom ženom u rijalitiju! Bolesnik od tog dana nije prestao da ispira mozak ni meni ni njoj!

A ko god me je ikada dirao bez razloga, n***o sam mu se majke, a i tebi ću kad-tad, veruj mi!

Ja nisam kriminalac, pošten sam momak i nikoga ne diram. Živim svoj život, ali kada me dirate, čekam vas na volej da vam se u****m u život na sve moguće načine!

Jezive pretnje

1/15 Vidi galeriju Filip Car Foto: Printscreen, Printscreen Zadruga

Inače, Filip Car je na svom Instagramu objavio privatnu prepisku sa Kristijanom Golubovićem, u kojoj se pominju ozbiljne pretnje i uvrede.

Nakon što su privatne poruke izašle u javnost, a u kojima Golubović piše o odlaženju iz zemlje i brutalnim pretnjama, Filip Car se oglasio na društvenim mrežama i uputio mu brutalnu poruku.

- Meni ćeš po**šit ku**c kad god budeš hteo olupina stara, a ustaša ti pokojni otac. Ali neka institucije zaštite ovu ženu Kristinu, da ne bi gledali tragediju, jer kompleksaš bolesni nije dobro i ne zna šta radi - napisao je Filip Car uz fotografiju.

Hitno se oglasilo Udruženje za zaštitu životinja

Podsetimo, iz Udruženja su pozvali nadležne institucije da hitno ispitaju sve navode, naglašavajući da niko ne sme biti unapred proglašen krivim, ali da ozbiljne optužbe zahtevaju temeljnu i nepristrasnu istragu.

Kao udruženje za zaštitu životinja, sa velikom zabrinutošću pratimo javne navode koje je poslednjih dana iznela Kristina Spalević. Pored tvrdnji o nasilju nad njom i decom, u javnost su iznete i izuzetno ozbiljne optužbe koje se odnose na zlostavljanje i usmrćivanje životinja. Prema njenim javnim objavama, navodi da poseduje video-snimke i veterinarsku dokumentaciju, te da je deo materijala već predat nadležnim organima.

Foto: Damir Dervisagic/Kurir, Screenshot

Ukoliko su ovi navodi tačni, ne govorimo samo o nasilju u porodici, već i o krivičnim delima protiv dobrobiti životinja. Nasilje nad životinjama nikada ne sme biti zanemareno niti opravdano, bez obzira o kome je reč i kakav status ta osoba ima u javnosti.

Zbog toga javno pozivamo nadležno javno tužilaštvo, policiju i veterinarsku inspekciju da ispitaju sve navode koji se odnose na zlostavljanje i ubijanje životinja i, ukoliko postoje osnovi sumnje i dokazi, pokrenu odgovarajuće postupke u skladu sa zakonom.

Istovremeno pozivamo i sva udruženja za zaštitu životinja da ne ćute kada postoje javno iznete tvrdnje o zlostavljanju životinja. Naša je obaveza da reagujemo uvek, bez obzira na ime, prezime ili popularnost osobe protiv koje se navodi iznose.

Naglašavamo da ovim saopštenjem nikoga ne proglašavamo krivim. O krivici odlučuju isključivo nadležni organi i sud. Međutim, smatramo da su navodi koji su javno izneti dovoljno ozbiljni da zahtevaju hitnu, temeljnu i nepristrasnu istragu.

Za svaku žrtvu nasilja, bilo da je čovek ili životinja, mora postojati jednaka zaštita zakona. Ćutanje nikada ne sme biti opcija.