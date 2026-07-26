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Pevačica Sandra Afrika uživa na crnogorskom primorju, gde su je mediji uslikali u Budvi tokom odmora na svojoj jahti, o kojoj je svojevremeno pričala da je "poklon od babe“.

Uhvaćena sa bivšim

Sandra se potpuno opustila i uživala u sunčanim danima, a mediji su zabeležili njeno izdanje u bikiniju i belom šorčiću. Pevačica je privukla pažnju svojim izgledom, a mnogi su komentarisali da izgleda nikad bolje.

1/16 Vidi galeriju Telo Sandre Afrike Foto: Damir Dervišagić, Printscreen, Printscreen/Instagram/sandraafrika

Na jahti joj se pridružio i njen bivši partner Aleksandar Moskovljević Mikiša, koji je ujedno i njen menadžer. On je tom prilikom doneo voće, što je Sandru posebno obradovalo.

"Htela sam da sve krunišemo detetom, ali on nije to želeo"

Sandra je, podsetimo, nedavno pričala kako je želela dete sa Mikišom.

"Ja sam želela da, eto, sve krunišemo da kažem detetom. Stvarno sam imala tu želju. Međutim on je bio ono stvarno striktno ne, ne, sad nam je onako, sad nam je ova pesma, sad nam je sve krenulo, ne možemo sad, hajde kao pričaćemo sledeće godine na tu temu, gde sam ja isto rekla okej. Ma, opet sledeće godine, on ništa...", pričala je Sandra.

1/6 Vidi galeriju Pevačica Sandra Afrika iz prvog reda prati koncert svog kolege Saše Kovačevića Foto: Damir Derviašagić, Damir Dervišagić

"Mi kada smo se upoznali i ono kada smo bili zajedno i kako je išlo, on je stvarno bio divan, predivan, ne kažem da nije ni posle, nego nisam se osećala uopšte u toj kući sa njim kao žena, kao njegova žena, nego kao da sam ja tu neko ko odrađuje posao, ide radi donosi novac, kao neka mašina koja tako... Na svaku moju stvar koju sam ja tražila, želju da otputujemo negde, da odemo sami, odmor, trebao mi je odmor, ja nikada u životu za 20 godina nisam bila na moru, nikada u životu", rekla je ona.

Govoreći o razlozima prekida desetogodišnje romanse, Afrika je stavila tačku na sve gradske priče i nagađanja o navodnim neverstvima.

"Nije bilo nikakve prevare, niti treće osobe. Prosto, prerasli smo taj emotivni odnos. Danas smo najbolji prijatelji i saradnici, i to je nešto što niko ne može da pokvari", rekla nam je pevačica.

Kurir.rs/Blic