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Kristina Spalević i Filip Car održali su zajednički TikTok lajv, nakon što se on javno oglasio i stao u njenu odbranu.

Povod za reakciju bio je uznemirujući snimak na kojem Kristijan Golubović maltretira psa, ali i tvrdnje o nasilju koje je bivša rijaliti učesnica pretrpela.

Golubović stigao u Crikvenicu na obračun sa Carem?

Tokom prenosa, gledaoci su počeli da pišu kako je Golubović navodno stigao u Filipov rodni grad sa namerom da se lično obračuna s njim, na šta je Car reagovao bez zadrške:

- Ti znaš šta ja sve posedujem o njemu i da objavim, on može da se seli sa ovog kontinenta i da mu se naj*bem majke za svakog koga je vređao i zlostavljao. Ja ga se ne bojim i nije me strah. Više puta sam hteo da se nađem sa njim, a spreman sam i za te njegove narkomančine da dođu i da meni nešto urade. Očekujem njega i njih, javiću mu se za neki dan kada budem u Beogradu. Ja sam lagan, samo nisam mogao da izdržim a da ljudi ovo ne vide. I nakon svega toga on je došao u lajv, uzeo psa kog je ubio i plakao sa njim u lajvu. On je psihički bolestan i monstrum - rekao je on, a kada mu je neko napisao da je Golubović u njegovom rodnom gradu, on je rekao:

Evo, pišu mi ljudi da je Kristijan u Crikvenici, super.Ako je Kristijan u Crikvenici, ja sam u Crikvenici u 22:30 u kafiću, preko puta pumpe. Šta god, samo gore neka dođe. Uopšte nemam problem sa tim, šta god treba da rešimo - rekao je Filip Car u lajvu.

Jezive pretnje

Inače, Filip Car je na svom Instagramu objavio privatnu prepisku sa Kristijanom Golubovićem, u kojoj se pominju ozbiljne pretnje i uvrede.

1/7 Vidi galeriju Filip Car o ulasku u "Elitu" Foto: Printscreen TikTok, Hossein Lohinejadian / Alamy / Alamy / Profimedia, Nenad Kostić, Petar Aleksić, Printskrin/Instagram

Nakon što su privatne poruke izašle u javnost, a u kojima Golubović piše o odlaženju iz zemlje i brutalnim pretnjama, Filip Car se oglasio na društvenim mrežama i uputio mu brutalnu poruku.

- Meni ćeš po**šit ku**c kad god budeš hteo olupina stara, a ustaša ti pokojni otac. Ali neka institucije zaštite ovu ženu Kristinu, da ne bi gledali tragediju, jer kompleksaš bolesni nije dobro i ne zna šta radi - napisao je Filip Car uz fotografiju.

Hitno se oglasilo Udruženje za zaštitu životinja

Podsetimo, iz Udruženja su pozvali nadležne institucije da hitno ispitaju sve navode, naglašavajući da niko ne sme biti unapred proglašen krivim, ali da ozbiljne optužbe zahtevaju temeljnu i nepristrasnu istragu.

Kao udruženje za zaštitu životinja, sa velikom zabrinutošću pratimo javne navode koje je poslednjih dana iznela Kristina Spalević. Pored tvrdnji o nasilju nad njom i decom, u javnost su iznete i izuzetno ozbiljne optužbe koje se odnose na zlostavljanje i usmrćivanje životinja. Prema njenim javnim objavama, navodi da poseduje video-snimke i veterinarsku dokumentaciju, te da je deo materijala već predat nadležnim organima.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages, Kurir Televizija, Screenshot

Ukoliko su ovi navodi tačni, ne govorimo samo o nasilju u porodici, već i o krivičnim delima protiv dobrobiti životinja. Nasilje nad životinjama nikada ne sme biti zanemareno niti opravdano, bez obzira o kome je reč i kakav status ta osoba ima u javnosti.

Zbog toga javno pozivamo nadležno javno tužilaštvo, policiju i veterinarsku inspekciju da ispitaju sve navode koji se odnose na zlostavljanje i ubijanje životinja i, ukoliko postoje osnovi sumnje i dokazi, pokrenu odgovarajuće postupke u skladu sa zakonom.

Istovremeno pozivamo i sva udruženja za zaštitu životinja da ne ćute kada postoje javno iznete tvrdnje o zlostavljanju životinja. Naša je obaveza da reagujemo uvek, bez obzira na ime, prezime ili popularnost osobe protiv koje se navodi iznose.

Naglašavamo da ovim saopštenjem nikoga ne proglašavamo krivim. O krivici odlučuju isključivo nadležni organi i sud. Međutim, smatramo da su navodi koji su javno izneti dovoljno ozbiljni da zahtevaju hitnu, temeljnu i nepristrasnu istragu.

Za svaku žrtvu nasilja, bilo da je čovek ili životinja, mora postojati jednaka zaštita zakona. Ćutanje nikada ne sme biti opcija.