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Sofija Janićijević i Borislav Terzić Terza bili su gosti u emisiji "Narod pita" gde su bez zadrške govorili o svom odnosu ali i učešću u rijalitiju.

Jedna od glavnih tema devete sezone Elite bila je ljubavna romansa Sofije i Daneta (70) koju ju je mesecima finansirao.

"Zašto mi nisi rekao da si oboleo"

Publika je imala priliku da razgovara sa Sofijom i Terzom, sve dok se u jednom trenutku nije uključio i sam Dane.

- Da li Sofija sve laže? - pitala je Ana.

- Da - odgovorio je Dane.

- Rekao ti je k*rvo - oddao je Terza.

- Moraš kod psihijatra da se lečiš. Što mi nisi rekao da si malo oboleo - govorila je Sofija.

- Da li vas je Sofija prevarila za novac, da je vaš sin na*oman? - pitala je Ana.

- Da - potvrdio je Dane.

1/6 Vidi galeriju Sofija Janićijević Foto: Privatna arhiva, Kurir, Marko Karović

Dane potvrdio intimu

- Da li ste se ljubili sa Sofijom? Da li ste bili intimni sa Sofijom? - pitala je Ana.

- O tome neću da pričam. Da - rekao je Dane.

- Da li je Sofija danima spavala u kući? Ovo je bilo dovoljno. Hvala vam puno i veliki pozdrav. Imaćete priliku da vas ugostimo. - rekla je Ana.

- Tako sam i mislila da će biti odgovori - rekla je Sofija.

- E moj Dane, bolje da si meni kupio auto. Spasio sam ga - izjavio je Terza.

- Je l' se kaješ zbog svega? - pitala je Ana.

- Naravno. Šta će meni taj ranac u životu. Ja sam takva. Meni je bilo interesantno kad je rekao da želi ženu poput mene - rekla je Sofija.

- Ti treba da kažeš da te boli uvo za njega, a ne da ti je zanimljivo. Odakle ti vreme da izdvajaš vreme da se dopisuješ sa nebitnim ljudima - govorio je Terza.