PRVO JAVNO SUOČAVANJE SOFIJE I DANETA: On tvrdio da su bili intimni, pa izjavio da učesnica rijalitija sve laže, ona ga izvređala najstrašnije
Sofija Janićijević i Borislav Terzić Terza bili su gosti u emisiji "Narod pita" gde su bez zadrške govorili o svom odnosu ali i učešću u rijalitiju.
Jedna od glavnih tema devete sezone Elite bila je ljubavna romansa Sofije i Daneta (70) koju ju je mesecima finansirao.
"Zašto mi nisi rekao da si oboleo"
Publika je imala priliku da razgovara sa Sofijom i Terzom, sve dok se u jednom trenutku nije uključio i sam Dane.
- Da li Sofija sve laže? - pitala je Ana.
- Da - odgovorio je Dane.
- Rekao ti je k*rvo - oddao je Terza.
- Moraš kod psihijatra da se lečiš. Što mi nisi rekao da si malo oboleo - govorila je Sofija.
- Da li vas je Sofija prevarila za novac, da je vaš sin na*oman? - pitala je Ana.
- Da - potvrdio je Dane.
Dane potvrdio intimu
- Da li ste se ljubili sa Sofijom? Da li ste bili intimni sa Sofijom? - pitala je Ana.
- O tome neću da pričam. Da - rekao je Dane.
- Da li je Sofija danima spavala u kući? Ovo je bilo dovoljno. Hvala vam puno i veliki pozdrav. Imaćete priliku da vas ugostimo. - rekla je Ana.
- Tako sam i mislila da će biti odgovori - rekla je Sofija.
- E moj Dane, bolje da si meni kupio auto. Spasio sam ga - izjavio je Terza.
- Je l' se kaješ zbog svega? - pitala je Ana.
- Naravno. Šta će meni taj ranac u životu. Ja sam takva. Meni je bilo interesantno kad je rekao da želi ženu poput mene - rekla je Sofija.
- Ti treba da kažeš da te boli uvo za njega, a ne da ti je zanimljivo. Odakle ti vreme da izdvajaš vreme da se dopisuješ sa nebitnim ljudima - govorio je Terza.