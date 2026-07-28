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Sofija Janićijević pored toga što se istakla svojom atratktivnošću, u centar pažnje dospela je kada je ušla u ljubavni odnos sa verenim Borisavom Terzićem Terzom.

U devetoj sezoni je bila jedna od glavnih tema zbog ljubavne romanse sa starijim muškarcem Danetom koji joj je kako kaže slao basnoslovne svote novca.

Nekada

Mnogi smatraju da je Sofija preterala sa operacijama i korekcijama, te su komentari da društvenim mrežama ne tako pozitivni.

1/5 Vidi galeriju Sofija Janićijević Foto: Printscreen YouTube, Youtube printscreeen, Youtube printscreen

Manje poznato javnosti je Sofijino prvo pojavljivanje pred kamerama. Ona se pojavila u rijaliti formatu, kvizu "Izvedi me". Tada je izgledala drugačije nego sada.

Ono što je mnogim prvo zapalo za oko jesu njene usne, koje su i tada izgledale "urađeno", ali su bile prilično manje, kao i jagodice, koje popunila hijaluronom. Radila je i zahvat "cat eye" kojim je iskosila oči, a imala je i neki kilogram više nego sada.

S obzirom na to da je imala razmak između zuba, očigledno je da je i njih sredila kako bi dobila holivudski osmeh.

Sada

Kada je izašla iz Elite 9 odmah je posetila doktora i ponovo zatezala lice kako bi se osvežila i iskosila oči. Kosu je u međuvremenu potamnela, te sada spada u atraktivne brinete.

1/9 Vidi galeriju Sofija Janićijević Foto: Marko Karović

Suočavanje sa Danetom

Sofija je sa Terzom nedavno bila gošća u emisiji "Narod pita", a u jednom trenutku se uživo uključio i Dane koji se spominjao mesecima kao njen emotivni partner.

- Da li Sofija sve laže? - pitala je Ana.

- Da - odgovorio je Dane.

- Rekao ti je k*rvo - dodao je Terza.

1/6 Vidi galeriju Sofija Janićijević Foto: Privatna arhiva, Kurir, Marko Karović

- Moraš kod psihijatra da se lečiš. Što mi nisi rekao da si malo oboleo - govorila je Sofija.

- Da li vas je Sofija prevarila za novac, da je vaš sin na*oman? - pitala je Ana.

- Da - potvrdio je Dane.

Dane potvrdio intimu

- Da li ste se ljubili sa Sofijom? Da li ste bili intimni sa Sofijom? - pitala je Ana.

1/6 Vidi galeriju Sofija Janićijević Foto: Printscreen, ATA images, Pritnscreen

- O tome neću da pričam. Da - rekao je Dane.

- Da li je Sofija danima spavala u kući? Ovo je bilo dovoljno. Hvala vam puno i veliki pozdrav. Imaćete priliku da vas ugostimo. - rekla je Ana.