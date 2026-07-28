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Poznato je da Filip Car, uprkos brojnim poslovnim i privatnim obavezama, svaki slobodan trenutak rado provodi sa porodicom u Crikvenici, ističući da su mu upravo najbliži najveći oslonac i podrška u životu.

Pljušte čestitike

Ovog puta na svom Instagram storiju podelio je fotografiju oca Franje i uputio mu kratku, ali veoma emotivnu rođendansku čestitku.

U domu Filipa Cara danas vlada sreća i velika radost. Njegov otac Franjo proslavlja 77. rođendan. Foto: Printscreen, ATA images

Sretan rođendan, ćaća – napisao je Filip, uz broj 77, čime je otkrio da njegova porodica danas slavi veliki jubilej.

Objava je ubrzo privukla pažnju brojnih pratilaca, koji su se u komentarima pridružili čestitkama i Franji poželeli mnogo zdravlja, sreće i još mnogo lepih godina u krugu najmilijih.

Rat Cara sa Kristinom i Kristijanom

Podsetimo, Car je nedavno istakao da se ograđuje i od Kristine Spalević, navodeći da je sporni snimak star jadnog kučeta star oko tri godine i  da zbog smatra i da je ona saučesnik u jezivom mučenju nedužne životinje.

Kristijan Golubović Foto: Screenshot, Damir Dervisagic/Kurir, Kurir, ATAIMAGES, Boba NIkolić, Damir Dervišagić, Kurir Televizija

Međutim, tu se nije zaustavio. Filip je potom izneo novu, šokantnu tvrdnju, te takao zapalio internet otkrićem da poseduje intimni snimakKristijana Golubovića i Kristine Spalević, koji je, kako navodi, nastao putem nadzorne kamere postavljene u njihovoj kući.

Car je potom uputio otvorenu pretnju Goluboviću, poručivši da će objaviti sporni snimak ukoliko bivši robijaš nastavi javno da ga proziva i vređa.

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20:21
STARS 607 25.07.2026. Izvor: Kurir TV