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Pevačica Jelena Denić pred kraj devete sezone nastupala je u Eliti 9 na žurki priređenoj tadašnjim rijaliti učesnicima. Zbog atraktivnog izgleda je privukla pažnju mnogih, a Borislav Terzić Terza osmelio se da joj priđe.

Pevačica o Terzi: Rekla sam mu: "Skloni se, ti si zauzet"

Jelena je otkrila detalje sa te proslave i rekla da joj je Terza pisao odmah posle superfinala Elite 9.

1/8 Vidi galeriju Borislav Terzić Terza ispao iz Elite 9 u superfinalu Foto: Marko Karović

- U Eliti mi je bilo super, kao svaka druga svirka samo sa više kamera. Malo sam strepela da li će neko da se potuče ili će doći do neke svađe. Ne znam da li me devojke gledaju jer me neki muškarac primetio... Bila sam suzdržana, odradila posao kako treba, nisam ni sa kim previše komunicirala. Terza je imao nekoliko pitanja i upadica, ja sam samo odmahnula glavom "Ne". Nije moj tip i ne bih mu dala šansu. Cela nacija zna šta je uradio. Rekla sam mu: "Skloni se, ti si zauzet", on je rekao da nije. Inače sam stroga prema muškarcima koji me ne zanimaju, Javio mi se posle finala odmah i ja sam rekla da sam zauzeta i da mi ne piše - rekla je i dodala:

- Ispratila sam taj trougao, Milica mi se više dopada od Sofije, mislim da je normalnija i sa njom ima i dete

- Srećno sam zaljubljena. Mogu da kažem da me niko ne finansira, sve ovo sam sama uradila i jako sam ponosna na sebe.

Terza zgrožen Sofijom

Podsetimo, Borislav Terzić i dalje čvrsto stoji pri svom stavu da je Sofijino ponašanje za njega neprihvatljivo, ističući da se do novca može doći i na mnogo pošteniji način.

1/6 Vidi galeriju Sofija Janićijević Foto: Marko Karović

- Isto stojim pri tome da je to katastrofa, da jedna mlada devojka poput Sofije, kao i sve ostale druge devojke koje su tih godina kao što je ona, da sebi dozvole neke stvari. Možeš i na drugi način da dođeš do para - kazao je Terza za "Srbija šou biz".

Kurir.rs/Blic