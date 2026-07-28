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Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica imali su jako turbulentu vezu kroz tri sezone rijalitija, ali je ipak "Elita 9" za njih bila najburnija.

Mnogi nisu očekivali ni da će izaći kao par kad se kamere ugase, ali su ih oni ipak demantovali.

Teodora o Bebici: "Nije nam stabilna veza"

1/5 Vidi galeriju Teodora Delić Foto: Marko Karović

Teodora je sad otkrila šta se dešava sa Bebicom i njom i otkrila da nisu uspeli da spuste lopte sa porodicama i pronađu zajednički jezik.

- Promena je da sam se vratila tamo gde sam živela i pre, na Vračaru sam sad i nisam više dole. Bila sam par puta da uzmem neke stvari koje su mi ostale od prethodnih sezona, mislim na Kotež. Prva promena je da ne živim tamo. Što se tiče mojih istog su stava, majka ništa nije promenila. Čini mi se da su njegovi istog stava i da nije došlo do spuštanja lopte. Moja i njegova porodica ne spuštaju lopte i gledam da moji nemaju nikakav kontakt sa njim, a takođe i ja sa njegovima, izbegavamo bilo kakav susret. Što se tiče Nenada i mene mi utvrđujemo naš odnos jer nije toliko stabilan kao šta je bio jer uz sve situacije tu su i porodice. Mi smo zajedno, ali nije baš stabilno - priznala je Teodora Delić, a onda je otkrila i kako je došlo do toga da Stefanu Kariću ostavi lajk na TikTok-u.

Udarila na Stefana Karića

1/5 Vidi galeriju Stefan Karić i Anđela Foto: Petar Aleksić

- To je takva glupost, ja sam to slučajno kad sam gledala jer se pričalo o nekom od učesnika, možda je vezano i za Sofiju. Ja sam to htela da sačuvam, a ne da lajkujem. Ne moram da se pravdam nikome. Kad je on meni bacao vatrice videli ste moje odgovore,tako da me ne zanima to. To je bezalen lajkić i bukvalno je bila slučajnost. Možda se on napalio, ali nisam imala nameru. Pre se palio na moje slike, kao što sam izbacivala. Neka on iskulira ništa strašno, bezazleni lajkić i ne bih davala tome na značaju - rekla je Teodora Delić za Pink.rs