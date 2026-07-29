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Maja Marinković poseduje stan na Voždovcu u trospratnoj zgradi, gde se njen stan nalazi na poslednjem spratu i poseduje terasu koja gleda na ulicu.

Uredno se javi, fina je

1/7 Vidi galeriju Maja Marinković i Asmin Durdžić Foto: Kurir

Ekipa medija posetila je ovaj beogradski kraj, a jedan od Majinih komšija otkrio je kako sada izgleda njihov život i svakodnevica nakon povratka u realnost.

- Maja ovde živi, čini mi se da su kupili stan pre dve godine, nemojte me držati za reč. Retko je viđam, ali kad je vidim uredno se javi i fina je - kaže komšija Maje Marinković i otkriva da mu je jedna stvar kod nje i njenog partnera veoma čudna:

- Nema kola, čudno mi je, stalno taksijem ide, vidim da ni onaj Asmin ne vozi, a pričaju kako imaju dosta para i biznise.

Komšija se osvrnuo i na nekretninu, za koju se pričalo da je Maja dobilla od svog oca, Takija, te da je stan koštao 160.000 evra:

- Ne verujem da su dali toliko para za stan koji je u potkrovlju. Maksimalno može da košta 110.000 evra. Vlasnik pre njih je od tavana napravio galeriju sa spavaćom sobom i to verovatno nije ni uknjizeno, tako da pitanje je sta je tu istina - istakao je on i dodao:

- Taki u medijima priča da joj je on kupio stan, ali verovatno su to njene pare - zaključio je komšija.

Živećemo na relaciji Beograd - Austrija

1/8 Vidi galeriju Asmin Durdžić Foto: Kurir

Podsetimo, Maja je otkrila da će sa Asminom živeti na relaciji Beograd, Austrija.

- Bili smo u zatvorenom, moji bivši, njegove bivše. Ovako nećemo živeti sa bivšima pod istim krovom. Sve je to drugačije. Naravno da se ne bih ponašala u restoranu kao što se ponašam u rijalitiju - pravdala se Maja.

Kurir.rs/Blic