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Trudnoća Anite Stanojlović i njen odnos sa Lukom Vujovićem ne prestaju da intrigiraju javnost, a mnogi se pitaju, hoće li njihova veza preživeti ako on zakorači u "Elitu 10"?

Kačavenda prognozirala kraj Luki i Aniti

O njihovom odnosu govorila je i Milena Kačavenda, koja je bez ustručavanja iznela svoj sud i otkrila da li veruje u opstanak njihove ljubavi.

1/7 Vidi galeriju Milena Kačavenda Foto: Marko Karović

Prema njenim rečima, Luka je daleko od "žestokog momka" za kakvog se izdaje, a njegov ulazak u novu sezonu označće i definitivni krah ove ljubavi.

- Ne znam gde je Luka, nisam u toku. Za Anitu se nadam da je okej. Ono što sam izjavila, komentariše se, ali zabole me štrumf, iskreno. Šta je meni rečeno — pas s maslom ne bi pojeo. Više puta sam se suzdržavala da ne vređam. Anita je bila istrajnija, iskrenija i direktnija od Luke u svakom smislu. Luka je bio kao trudna buva, a ona trudnica koja je pokazala da ume i da se svađa i da se obračunava. Da on nije pokušavao da je gurne u poziciju žrtve, bila bi ono što jeste. Odvratan mi je i očekujem ga u "Desetki". Anita očito ima problem i želi da bude porodična žena, ali to se ne radi na silu. Pogotovo ne sa Anđelom, pogotovo ne sa Tupetom, a ponajmanje nakon "eksperimenta" sa Matorom i odnosa sa Lukom. Moja prognoza je da Luka ulazi u "Desetku", tamo se zaljubljuje u neku novu i tera dalje. Onda će ta mlada žena, nažalost, ostati sama sa dvoje dece. Možda on uradi nešto pametnije u kontru svima nama, volela bih da me demantuje - rekla je Milena, pa nastavila da priča o kriminalnoj prošlosti Vujovića:

"Prao je drugima čarape"

1/5 Vidi galeriju Luka Vujović najavio raskid Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube

- Pošto mene zovu mafijašica, živela sam malo drugačiji život i to je činjenica. Ljudi ne znaju gluposti, na primer, da čovek koji je u samici i visoko je rizičan u zatvoru ne može da ima posao i bude kuvar, niti može da gleda televizor. Luka je govorio da nije imao TV, pa kako si onda Sandri Obradović tri godine pred ulazak u "Osmicu" pisao poruke na Fejsbuku? Ili ćeš opet da mi kažeš da ti je neki Sunđer Bob hakovao profil i pisao rijaliti učesnicama? On je klasičan mufljuz i lažni mardeljaš.

- Dečko je paćenik. Nijedan ozbiljan mangup ne bi ušao u rijaliti za milion avansno da mu se provlači život i potencijalni problemi. Jedno smeće, kanta i lažni mardeljaš. To što je on opljačkao i unesrećio tri i po čoveka — koga to interesuje? Glumi vođu bande, Dači je bacao ćebence, Uroša je zlostavljao, mene takođe. Što se mafije i tog mangupskog karaktera tiče, baš se "pokazao". Inače, kum mu je Ivan Marinković, koji mu je svojevremeno rascopao njušku. Nikoga ne interesuje šta je radio osam godina u zatvoru, osim što je bio kuvar, motao palačinke i prao drugima čarape.

Kurir.rs/Alo