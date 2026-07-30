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Praznik Svete velikomučenice Marine, u narodu poznatiјe kao Ognjena Mariјa, јedan јe od naјpoštovaniјih letnjih praznika u srpskoј tradiciјi.

Miljana Kulić ovaj veliki praznik proslavlja kao drugi rođendan, jer je pre četiri godine završila u bolnici zbog komplikacija nakon operacije želuca.

1/10 Vidi galeriju Miljana Kulić Foto: Boba NIkolić

Ovim povodom oglasila se njena majka Marija Kulić i zahvalila se Ognjenoj Mariji što je spasila njenu ćerku.

- Na današnji dan je operisana Miljana. Ognjena Marija je sačuvala. Slava joj! - napisala je njena majka i pokazala da porodica na ovaj dan ističe samo zahvalnost prema velikoj svetici.

Podsetimo, Miljana se u Turskoj operisala 19.jula, a zatim vratila avionom za Srbiju. Na današnji dan pre četiri godine Kulićeva je završila u Urgentnom centru zbog komplikacija.

Miljana dobila tužbu od bivšeg

Podsetimo, Marija Kulić oglasila se nedavno na svom zvaničnom Jutjub kanalu koji drži sa ćerkom Miljanom i tom prilikom je otkrila da su Miljanu tužili Aneli Ahmić, Ivan Marinković, kao i njegova rođena sestra Teodora, a da potražuju "naknadu štete".

- Prva tema, ko je koga tužio... Osnovno javno tužilaštvo u Beogradu; stigao je dopis da odemo da preuzmemo sudske spise. Međutim, pošto smo mi iz Niša, ja sam se već preko jednog advokata i jedne sudije informisala o čemu se radi. Radi se o tužbama. Znači Aneli Ahmić, Ivan Marinković i njegova rođena sestra Teodora su tužili Miljanu. Traže naknadu štete. Za Aneli znam sigurno da je (tražila) 1.500 evra, Ivan negde oko 2.000, nisam sigurna, tu ću informaciju imati u ponedeljak i, njegova sestra isto toliko - počela je Marija, a potom je nastavila o tome šta ona misli da će da se dogodi.

1/9 Vidi galeriju Ivan Marinković finale elite 8 Foto: Petar Aleksić