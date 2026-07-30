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Četvrtoplasirani učesnik "Elite 9", Ivan Marinković, kao i uvek bio je iskren i bez dlake na jeziku, pa je prokomentarisao ljubavne parove koji su nastavili svoje veze i nakon završetka rijalitija.

Govorio je i o odnosu sa bivšom suprugom Gocom Tržan, decom, Vanjom Prodanović, ali i otkrio kome predviđa svetlu budućnost, a kome daje najmanje šanse da opstane.

O odnosu sa Gocom Tržan

Ivan je otkrio da sa bivšom suprugom Gocom Tržan, kao ni sa ćerkom Lenom, nema nikakav kontakt, dok sa sinom Željkom ima odličan odnos.

1/4 Vidi galeriju Pevačica ume sebi da ugodi Foto: Preent Screen, R.Z./ATAImages, Printscreen/Instagram

- Nisam, sa prvom mamom nemam kontakt, kao ni sa detetom. Sa drugim detetom imam kontakt, sve je okej - rekao je Ivan.

Progovorio o Vanji Prodanović

Marinković se osvrnuo i na odnos sa Vanjom Prodanović, sa kojom je tokom boravka u "Eliti 9" bio veoma blizak.

- Sa Vanjom sam u super odnosima, nisam ni u kakvoj emotivnoj vezi, ali smo u svakodnevnom kontaktu, baš smo kul. Ako se ništa nije desilo unutra, ne verujem da će ni napolju, meni ne trebaju te neke letnje avanture. Vanja je super devojka, ja je gotivim, drago mi je što je ponovo počela da radi ono što voli i što ume. Mislim da ćemo ostati drugari - rekao je Ivan.

Otkrio kojem paru predviđa uspeh

Ivan je potom prokomentarisao ljubavne parove koji su nakon rijalitija ostali zajedno i otkrio u čiju ljubav najviše veruje.

- Mislim da Luka i Anita imaju najveći kapacitet, s obzirom na to da čekaju dete, nadam se da će ta veza da uspe, jer im prethodne veze nisu uspele, ja im želim svu sreću.

1/5 Vidi galeriju Ivan Marinković Foto: Marko Karović

Njima daje najmanje šanse

Marinković smatra da jedan par ipak nema dovoljno energije da opstane.

- Što se tiče onih koji neće uspeti, pa možda Janjuš i Vanja Živić, a možda i grešim. To mi nekako nije imalo tu vatru, energiju, žar, strast, ali možda i pogrešim, videćemo - rekao je on.

Iskreno o Maji i Asminu

Ivan nije štedeo reči ni kada je govorio o odnosu Maje i Asmina, ističući da ga je rasplet njihove priče iznenadio.

1/7 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Kurir, Marko Karović

Što se mene tiče - tresla se gora, rodio se miš. Toliko se najavljivao taj okršaj, a sve je otišlo u kontru, Asminovi roditelji na strani Aneli i Stanije, Asmin loš sa svojima, on i Maja ostali zajedno, potpuna konfuzija. Na kakvim su temeljima gradili vezu, teško da će to sve biti okej, ali želim im sve najbolje. Sve zavisi od toga šta će se desiti u narednih mesec, dva, da li će Asmin ući u desetku, da li će Maja ući s njim, zajedno, odvojeno, kod Maje se to nikad ne zna. Sve zavisi od toga.

Kurir.rs/Pink.rs