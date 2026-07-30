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Bivša učesnica "Elite 9" Vanja Prodanović nije uspela da se plasira u veliko finale, ali je tokom boravka u rijalitiju stekla brojne simpatije kako cimera, tako i publike. Njena iskrenost i duhoviti komentari ostavili su snažan utisak, zbog čega je i nakon izlaska iz Bele kuće ostala u centru pažnje.

Oduševila fotografijama u bikiniju

1/5 Vidi galeriju Bivša učesnica "Elite 9" Vanja Prodanović minule sezone nije uspela da stigne do finala, međutim, mnogim cimerima je ostala omiljena, a i gledoci su uživali u njenim obraćanjima. Foto: Prinstcreen

Po završetku rijalitija, Vanja je veoma aktivna na društvenim mrežama, gde sa pratiocima često deli trenutke iz svakodnevnog života, ali i fotografije na kojima pokazuje svoju vitku figuru.

Najnovijim objavama u bikiniju izazvala je lavinu reakcija, a mnogi u komentarima ističu da je upravo ona jedna od najzgodnijih učesnica prošle sezone "Elite". Da li se slažete sa tim?

Ljubavni život obeležio njen boravak u "Eliti"

Tokom učešća u rijalitiju, Vanja je bila u vezi sa Filipom Đukićem, a kasnije je započela i kratkotrajnu romansu sa Ivanom Marinkovićem.

1/5 Vidi galeriju Filip Đukić Foto: Boba Nikolić

Iako nijedna od tih ljubavnih priča nije opstala nakon izlaska iz rijalitija, i Filip i Ivan danas o njoj govore u superlativu i imaju samo reči hvale.

Otac stao u njenu odbranu

Pored simpatija koje je izazivala, Vanja se tokom boravka u Beloj kući suočila i sa kritikama pojedinih cimera, koji su je prozivali zbog navodne aljkavosti.

Tada je u njenu odbranu javno stao njen otac Slobodan, koji je na sebi svojstven način odgovorio na prozivke.

A što se tiče ove druge aktuelne teme, Vanjine "aljkavosti", imam jedan ozbiljan savet za sve koji misle tako - nemojte nikako i ponavljam nikako oblačiti Vanjine gaće posle nje. To bi moglo rešiti sve eventualne buduće probleme - rekao je Slobodan za Pink.rs.