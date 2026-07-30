"NEMOJTE NIKAKO DA OBLAČITE GAĆE POSLE NJE!" Cimeri je prozivali zbog aljkavosti, morao i otac da reaguje, a sada svi pričaju o njenom brutalnom izgledu (FOTO)
Bivša učesnica "Elite 9" Vanja Prodanović nije uspela da se plasira u veliko finale, ali je tokom boravka u rijalitiju stekla brojne simpatije kako cimera, tako i publike. Njena iskrenost i duhoviti komentari ostavili su snažan utisak, zbog čega je i nakon izlaska iz Bele kuće ostala u centru pažnje.
Oduševila fotografijama u bikiniju
Po završetku rijalitija, Vanja je veoma aktivna na društvenim mrežama, gde sa pratiocima često deli trenutke iz svakodnevnog života, ali i fotografije na kojima pokazuje svoju vitku figuru.
Najnovijim objavama u bikiniju izazvala je lavinu reakcija, a mnogi u komentarima ističu da je upravo ona jedna od najzgodnijih učesnica prošle sezone "Elite". Da li se slažete sa tim?
Ljubavni život obeležio njen boravak u "Eliti"
Tokom učešća u rijalitiju, Vanja je bila u vezi sa Filipom Đukićem, a kasnije je započela i kratkotrajnu romansu sa Ivanom Marinkovićem.
Iako nijedna od tih ljubavnih priča nije opstala nakon izlaska iz rijalitija, i Filip i Ivan danas o njoj govore u superlativu i imaju samo reči hvale.
Otac stao u njenu odbranu
Pored simpatija koje je izazivala, Vanja se tokom boravka u Beloj kući suočila i sa kritikama pojedinih cimera, koji su je prozivali zbog navodne aljkavosti.
Tada je u njenu odbranu javno stao njen otac Slobodan, koji je na sebi svojstven način odgovorio na prozivke.
A što se tiče ove druge aktuelne teme, Vanjine "aljkavosti", imam jedan ozbiljan savet za sve koji misle tako - nemojte nikako i ponavljam nikako oblačiti Vanjine gaće posle nje. To bi moglo rešiti sve eventualne buduće probleme - rekao je Slobodan za Pink.rs.