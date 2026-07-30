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Bivši rijaliti učesnik Marko Osmakčić ponovo je privukao pažnju javnosti, ali ovog puta zbog lepih vesti iz privatnog života. On je na svom Instagram profilu podelio fotografije nove izabranice, a atraktivna plavuša odmah je izazvala veliku pažnju njegovih pratilaca.

Marko je široj javnosti ostao poznat po jednom od najvećih skandala u istoriji rijaliti programa na ovim prostorima, kada je napustio šou nakon što je plasirana lažna informacija o smrti njegovog oca, kako bi ga porodica izvukla sa imanja u Šimanovcima. Ipak, čini se da je Osmakčić odlučio da ostavi turbulentni period iza sebe i okrene novi list.

Foto: Instagram

Sada je ponosno pokazao novu devojku, a mnogi su komentarisali njen atraktivan izgled i vitku figuru. Marko je na Instagram pričama objavio snimke na kojima njegova partnerka igra tenis u Zagrebu, a uz jedan od kadrova ostavio je i emotivnu poruku kojom je pokazao koliko je očaran njom.

Foto: Instagram

"To je to, rodiće mi Noleta", napisao je Marko uz označen profil svoje izabranice.

Na drugoj fotografiji, plavokosa lepotica pozirala je u belom teniskom kompletu sa reketom u ruci, dok je u pozadini svirala pesma "La Isla Bonita" od Madone. Osmakčić je uz objavu kratko poručio: "Au, gde me nađe."

Lažirao smrt oca

1/8 Vidi galeriju Marko Osmakčić Foto: Printscreen YouTube, Printscreen/Instagram, Printscreen YouTube, Printscreen/Instagram

Podsetimo, Osmakčić je pre tri godine šokirao region lažiranjem smrti svog oca kako bi napustio rijaliti. Iako je godinama uživao popularnost i zaradu u Srbiji, sve češće šokira javnost ponašanjem koje mnogi smatraju krajnje uvredljivim.

"Predlagao sam sinu Mariju još oko Nove godine da Marko izađe, on je hteo da sačekamo. Došao sam do zaključka da dete moram da izvadim iz Zadruge. To što je Viktorija radila Marku mene je rastrzalo," izjavio je tada Franjo, pravdajući svoj bizarni plan.

Pokazao jezivo ponašanje u rijalitiju

1/7 Vidi galeriju Viktorija Mitrović Foto: Printscreen RED tv, Printscreen, Printscreen/Instagram

Rijaliti učesnik napravio je pometnju tokom učešća u Zadruzi kada je nagovarao trudnu devojku Viktoriju Mitrović da abortira dete, šamarao je u rijalitiju, a potom izašao napolje zbog smrti oca što se ispostavilo kao laž.Mnogi su tada osudili Markovo sramno ponašanje i to što je "obmanuo" produkciju "Zadruge" gde je bio jedan od učesnika.