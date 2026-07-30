Slušaj vest

Ivan Marinković zauzeo je četvrto mesto u superfinalu “Elite 9”, a po izlasku iz rijalitija, sumirao je utiske, progovorio o odnosu sa Marijom i Miljanom Kulić, ali i o ćerki Leni, koju je dobio u braku sa Gocom Tržan.

Na samom početku razgovora, Ivan Marinković je otkrio kako je zadovoljan svojim učešćem, ali i da li razmatra opciju ulaska u “Elitu 10”.

- Jeste moja najbolja sezona, to je moj najbolji plasman u najjačoj konkurenciji ove godine. Prošao sam lagano bez tih glavnih priča, po strani sam bio. Možda sam i zato izbio u taj prvi plan. Apsolutno sam zadovoljan, može se reći i kruna moje kompletne rijaliti karijere - rekao je on, pa otkrio da li ulazi u jubilarnu “Elitu 10”:

- Ja sam uvek za ako me požele, ali nekako sad već osećam umor, ne samo psihički, nego već i fizički. Više nemam malo godina, ali opet sam tu negde bitan. Tako da u suštini prihvatiću ako budem dobio poziv, ali apelujem na šeficu da me bar pusti par meseci da malo odmorim pa da uđem naknadno, ali u svakom slučaju je to veliki izazov jer se najavljuje taj čuveni “All Star” koji ne znam kako će da izgleda. Verujem da će biti fantastično, tako da sebe vidim u celoj toj priči. Još se nisu ni slegli svi utisci, razgovaraćemo, pa ćemo videti.

Ivan je otkrio i u šta će uložiti zarađeni honorar.

1/6 Vidi galeriju Ivan Marinković Foto: Petar Aleksić

- Ne znam, nemam nikakve specijalne troškove osim što imam dvoje dece u koje planiram da ulažem, mislim u smislu da finansijski učestvujem. Svake godine se postavlja to pitanje i to je jako teško sprovesti u delo, jer kao što sam rekao, ne znam da l’ ću ponovo da uđem. Ako ne uđem, imam neke planove. Mene bi najviše zadovoljilo da ostanem da radim ako ne moram da uđem i ako ne budem ušao, da radim na televiziji, da postanem voditelj, što sam već negde i dobio kao ponudu posle “Zadruge 6”, ali sam ja to preinačio u ponovni ulazak. A što se tiče nekih privatnih stvari, jedino što me sad u ovom trenutku zanima, što bi me ispunilo, da negde uložim taj stečeni novac je otvaranje salona za šišanje i kupanje pasa. To sam hteo i sa bivšom ženom da otvorim.

Marinković je dao i svoj sud o učesnicama koje su osvojile prvo, drugo i treće mesto.

- Mogao bih da kažem da je Anita zaslužila da bude u tom nekom samom vrhu. Ona je imala stvarno tešku sezonu, pravila je i grešaka puno, ali dobro, mlada je i desila joj se ta trudnoća sa Lukom, ali stvarno je bila borac, bez obzira na ono što je radila u "Eliti 7" što se meni tada nije sviđalo i protiv čega sam se ja borio, nekako je to sve stiglo. Stanija i Aneli za mene nikada nisu bili favoriti po tim kriterijumima koje mi kao ukućani vidimo. Za mene to nisu pobednice, ni jedna ni druga, ni prvo ni drugo mesto. Ali ja ne mogu protiv odluke naroda. Mogu samo da se pitam zbog čega neko drugi nije pobedio, a njih dve zauzele prvo i drugo mesto. Mogu samo da čestitam na prvom i drugom mestu Aneli i Staniji, ali po mojim nekim principima i osnovama rijaliti učesnika ne zaslužuju to.

Njegovo učešće u “Eliti 9” su obeležili sukobi sa Anđelom Rankovićem.

1/5 Vidi galeriju Ivan Marinković Foto: Marko Karović

- Kažu ljudi da je to moja najveća pobeda. Anđelo i ja smo održali tu netrpeljivost koju smo imali u “Eliti 7” koja je dosegla do krajnjih granica, bar sa moje strane zato što sam bio nezadovoljan njegovim učešćem tada. Tada sam govorio da je najveći folirant, da je čovek koji sve radi planski, da nije prirodan. Negde je ta pravda uslovno rečeno došla na svoje i na kraju se ispostavilo da sam ga toliko oduvao da više ne znam i da li će da ima hrabrosti da se pojavi bilo gde. Najviše mi smeta što je i ove sezone samo na jedan potpuno drugačiji način opravdao tu ulogu foliranta i prevaranta. Meni je drago što je narod konačno to prepoznao. On se dogurao do trećeg mesta u “Eliti 7” zbog Anite, a onda smo i čuli ove sezone da je nakon toga zamerao svojoj tadašnjoj devojci i bilo mu je krivo što on nije pobedio, jer je on generalno imao o sebi visoko mišljenje kada je rijaliti u pitanju, a najviše me je nerviralo što je i ove godine u svim međuljudskim odnosima pokazao da je folirant, da nigde nije bio iskren, da ni za koga nije stao, da su sva njegova mišljenja i stavovi potpuno odudarali od onoga što se zapravo dešavalo unutra.

S obzirom na to da je njegovo prijateljstvo sa Jovanom Tomić Matorom puklo, otkrio je da li se to može promeniti.

1/11 Vidi galeriju Jovana Tomić Matora Foto: Petar Aleksić, Printscreen YouTube, Printscreen Instagram

- Pa izgleda da ne. Nisam se ni čuo sa Matorom od žurke, na žurci smo se videli. Dragana je tu bila isto ljuta. Moj stav se tu nije promenio, niti planiram da kada je Matora u pitanju i taj njihov odnos da nešto kalkulišem da bih ja ponovo bio neki drug sa Matorom. Ona je negde pečatirala to i rekla da više nikada ne možemo da budemo drugovi, iako smo mi nakon tog sukoba koji je toliko za mene bizaran i minimalan pokazali da jedno drugo poštujemo jer nismo ulazili u veće sukobe, niti smo jedno drugo vređali, kao što su neki drugi njeni drugari na kraju uradili u koje se klela cele sezone. Zajedno se i radovali na ostrvu kad je Anđelo ispao. Negde smo pokazali da tu ima nade za nas, ali mislim da tu Dragana najviše koči. Ja sam prošle godine bio njihova najveća podrška. Sad kada imam neko svoje mišljenje, to ne znači da treba da se distanciraju od mene, a oni su to uradili. I niti mogu ja da zovem Matoru sa strane više i da joj ja ukazujem na neke potencijalne greške. Ja podržavam apsolutno njihov odnos i uvek sam. Nikada nisam loše ništa pričao. Imao sam taj sukob sa Draganom prvenstveno, ali kad me novinari pitaju, bilo bi licemerno da sada kažem ma biće njih dve do kraja života zajedno. Ne vidim to. Dragana nije osoba koja je deklarisana kao lezbijka, a opet mi je nekako draža Matora od svega toga i onda šta će biti sutra kad se, ne daj Bože, posvađaju i ne budu više zajedno, da se Dragana vrati svojoj porodici, Matora će opet ostati sama. Zato i ne pokušavam nešto da tu izgladim. Ja bih s Matorom uvek mogao da se družim i da, ali mislim da Dragana tu vuče negde konce.

O Kulićima

- Oni su na moru, imali su planove, otišli su na more čim sam ja izašao bukvalno posle nekoliko dana. U kontaktu smo mi svaki dan. Baš sam pitao Mariju kad se vraćaju, tek negde osmog, desetog. Marija i Željko su tamo i Miljanina sestra. Nisam uspeo da im se odmah priključim. Čim se vrate, otići ću u Niš da budem malo sa njim tamo. Opet će ljudi da mi prebacuju: “Nisi otišao sa sinom na more,” ali šta da radim. takva je situacija.

Bilo je tu malo nekih nesuglasica koje su me zatekle kada sam izašao, ali porazgovarali smo Marija i ja, tako da sve je sad u redu. Svaki dan se čujemo, evo malopre smo se baš dopisivali. Tamo mu je lepo s bakom je i uživa. Dobijam njegove fotografije, sve vidim, sad je konačno tamo gde bih ja voleo da bude, a to je fudbal, to mu je najveće interesovanje i Marija mi je baš ispričala, ja sam ga ispitao posle. Zna sve fudbalere, celu istoriju fudbalskog sveta.

Ivan otkriva i da nije u kontaktu sa Miljanom, već samo sa Marijom.

1/5 Vidi galeriju Marija Kulić Foto: Nemanja Nikolić, Petar Aleksić, Printscreen, Pritnscreen

- Nisam se čuo sa Miljanom zato što je Marija sa Željkom. Negde sad nema ni potrebe, koliko znam u Nišu je, bili su zajedno na moru tamo u Hrvatskoj dok sam ja bio unutra. Znam da snimaju to nešto sad za Jutjub, da su tu negde aktivne. Nisam se čuo sa Miljanom, u kontaktu sa Marijom. E sad kad budem otišao u Niš, verovatno ćemo se videti svi pa ćemo da vidimo.

Tokom boravka u rijalitiju, imao je kratke veze, a sada je otkrio da li sebe ponovo vidi u braku.

- Bio sam sa malom Sarom, što mi baš i nije za ponos, ako imam grešku, to mi je greška. Bio sam kratko nešto sa Vanjom Prdanović koja je divna devojka, ali nisam se tu negde pronašao. Bio sam direktan i iskren, da nisam hteo da odugovlačim tu vezu. O Vanji sve lepo imam da kažem i u kontaktu smo i svakodnevno bukvalno - rekao je on, pa se osvrnuo na to da li sebe ponovo vidi u ozbiljnoj vezi:

- Uvek mi je bila potrebna ta ljubav, uvek sam težio da imam neku ženu pored sebe i generalno kroz život sam retko kad bio sam. Ne razmišljam sad o tome. Već sam u godinama gde,primećujem da mi je sasvim okej da budem, da su mi tu društvo, deca, prvenstveno sad Željko, ali da mi fali, fali mi. Ali da sad vidim sebe u nekoj vezi i da jurim to, a pogotovo u braku, to apsolutno ne. Meni je rijaliti postao zvaničan posao i onda ne možeš ni da se posvetiš, osim da nađeš devojku u rijalitiju, a bez da se ijedna od njih uvredi, to je katastrofa tamo naći devojku. Ne zato što ne valjaju, ali je to generalno tamo robija da imaš ljubav da je tamo gradiš. Mislim da sam ove godine baš to sebi rekao da mi ne pada na pamet da ulazim u vezu. Ali Bože moj, videćemo. Možda se desi nešto, otkud znam. Krećem se po gradu, možda upoznam nekog. Ja sam zaljubljive prirode, ako mi se to desi, možda ću se ponovo oženiti. Sad ne planiram. Nisam da se bira žena u rijalitiju.

Ivan je prokomentarisao i odnos Maje Marinković i Asmina, te izneo svoj stav da li njihova veza može da opstane.

- To sve zavisi od njih. Moje mišljenje je da su oni trenutno u hajpu posle rijalitija koji ih drži čvrsto. Ono što su oni uradili poslednja tri, četiri meseca u svojoj vezi je ravno katastrofi. Ja koji umem da psujem, nisam takve reči izgovarao nikada. Ali evo opet, s druge strane, opstali su. Evo sad vidim da Asmin nije dobar sa porodicom, Maja se distancirala od Takja, u smislu da se meša.

O bivšoj supruzi, Jeleni Ilić kaže, ne zna gotovo ništa, ali ju je video odmah po izlasku iz rijaltija.

1/5 Vidi galeriju Jelena Ilić i Ivan Marinković Foto: Printscreen, Petar Aleksić, Printscreen

- Nemam nikakvu informaciju o njoj, niti imam želju bilo kakvu da se čujem sa njom. Prvi dan kad sam izašao, sreo sam je. Videla je ona mene, a i ja nju. Na Obilićevom vencu među hiljadu ljudi, kao da mi je neko rekao: “Pogledaj levo, ona sedi tu za stolom.” Video sam je, ali nikakve žmarce nisam osetio - rekao je Marinković.

O ćerki Leni

- Ništa s Lenom, ne postoji nikakav kontakt, nema nikakvog traga, osim što vidim to po društvenim mrežama i na internetu kako izgleda, status isti kao i prošli put. Dođe mi da pošaljem poruku, ali od toga nema ništa - kaže on, a na pitanje da li se plaši da će biti odbijen, kaže:

- Pa da, znam da hoću. Prošle godine me nije odbila, nego mi nije ni odgovorila. Do pre dve godine smo se normalno dopisivali, ali se nismo videli. Moja sestra joj je poslala poruku, pogledala je, nikad nije ni odgovorila. Teška tema. Svašta da kažem i gorim od želje da neke stvari koje me nerviraju i koje nisu fer i korektne negde da podelim sa nekim. Ja imam baš tako jednu komplikovanu situaciju za koju verujem ni ona da ne kažem njena majka ne zna ni koji je razlog. Oni verovatno imaju neki razlog u svojoj glavi, pogotovo Lena - rekao je on.

Kurir.rs/Blic