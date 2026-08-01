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Prva sezona rijaliti šoua "Zadruga" emitovana je 2017. i 2018. godine.

Od tada na kanalu "Pinka" gledamo svake godine popularni rijaliti format, ukojem se smenjuju učesnici. Neke viđamo u Beloj kući redovno, a druge, pak, samo jednom.

Ipak, njih troje nisu do sada propustili baš nijednu sezonu.

Lepi Mića

Prvi na ovom spisku je pevač Lepi Mića. On se i pre "Zadruge" takmičio u rijaliti programima. Pevač je rijaliti veteran i do sada nije propustio nijednu sezonu "Zadruge", a ne sumnjamo da ga ćeka poziv i za spektakularnu "Elitu 10".

Zaradio skoro pola miliona

Lepi Mića je dugi niz godina deo rijalitija, a navodno je postigao dogovor sa produkcijom da na nedeljnom nivou zarađuje 1.200 evra.

1/5 Vidi galeriju Miroslav Pržulj živi rijaliti život Foto: Petar Aleksić, Preent Screen

Lepi Mića je, navodno, zaradio ukupno 432.000 evra od rijalitija do sada.

Jovana Tomić Matora

Od "Zadruge 1", pa sve do "Elite 9" gledali smo na imanju u Šimanovcima Jovanu Tomić Matoru.

Njena učešća obeležile su njene emotivne veze, koje su često bile i skandalozne, a iz poslednje sezone izašla je u ljubavnoj vezi sa Draganom Stojančević.

Fanovi Jovane Tomić Matore priželjkuju njen ulazak u "Elitu 10", a ona još uvek nije sigurna da li će ući.

1/6 Vidi galeriju Jovana Tomić Matora Foto: Printscreen Youtube TV Pink

- Neću da kažem ni da ulazim, ni da ne ulazim. Ne volim da pričam da neću nikad. Za sada tu opciju nemamo. Iskreno razmišljamo gde ćemo na odmor. Volela bi negde prvo da se odmorimo i to je to. Za sad ne. Ali nikad ne reci nikad. U mom slučaju je to, ali ako budem ušla, to će biti isključivo zato što imam neke veće planove. A za budućnost kakvu ja želim i vidim sa Draganom ne bi bilo loše da zaradim još koji dinar - iskrena je ona bila u razgovoru za "Blic", kada smo je posetili u stanu u kojem živi sa devojkom.

Miljana Kulić

Na društvenim mrežama šuška se da bi u "Elitu 10" mogla da uđe i Miljana Kulić, koju smo gledali u svim prethodnim sezonama. Vrlo često je napuštala rijaliti pre kraja ili je bila diskvalifikovana.

Ipak, ona važi za najplaćeniju rijaliti učesnicu.

1/6 Vidi galeriju Miljana Kulić Foto: Printscreen Instagram, Pritnscreen

U poslednjih deset godina, kroz brojne formate, zaradila je neverovatnih 700.000 evra.

Ipak, njen put nije bio bez prepreka – kazne za kršenje ugovora i ponašanje značajno su smanjile ukupnu zaradu.

kurir/blic