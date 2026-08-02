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Monika Horvat ostala je upamćena kao neko ko se žalio nakon rijaliti programa "Zadruga" da joj za 10 meseci nije bio isplaćen nijedan honorar, dok je iz produkcije stigao odgovor da je sav novac izgubila zbog kazni.

Napustila zemlju nakon rijalitija

Monika je nakon toga prvo otišla u Dubai, ali posle samo nekoliko meseci odlučila je da ode u Sjedinjene Američke Države, a nakon toga vratila se u svoj rodni grad.

1/7 Vidi galeriju Monika Horvat Foto: Printscreen, Nemanja Nikolić

U jednom momentu Monika je poželela da svojim pratiocima pokaže gde živi pa je uslikala svaki deo spoljašnog izgleda svoje kući, ali i unutrašnjost njene vile.

Viletina kao hotel sa 5 zvezdica

1/8 Vidi galeriju Monika Horvat Foto: Printscreen

Njena luksuzna vila izgleda kao hoteli sa pet zvezdica. Poseduje prostrani balkon s pogledom na more, dok je unutrašnjost sređena od najfinijeg nameštaja.

Podsetimo, Monika je diplomirala stomatologiju, a kako nije želela da živi i studira na račun roditelja ona je radila u Nemačkoj na ergeli konja.

Na meti osuda

Bivša zadrugarka Monika Horvat je bez ustezanja jednom prilikom objavila na društvenim mrežama video zapis sa treninga, na kom je oznojena i bez šminke.

Dok su je neki zasuli pohvalama zbog ovog čina i čestitali joj na hrabrosti što pozira bez filtera, jedan pratilac joj je napisao: "Joj, sada vidim kako si ružna!", zbog čega mu je Monika održala lekciju i to javno.

1/6 Vidi galeriju Monika Horvat Foto: Printscreen/Instagram, Nemanja Nikolić, Printscreen/Zadruga

- A ti si prelep! I sada bi se neka cura (možda malo manje svesna sebe) obeshrabrila radi idiota. Ja se nikada nisam sramila stavljanja video klipa bez filtera. I nikada neću! Danas je "in" stavljati filtere, Fotošop i tako dalje. Jednostavno moramo biti u trendu. Ali verujte da ste pravim i kvalitetnim ljudima lepše onakve kakve ste, bez šminke i svega dodatnoga - poručila je Horvatova tada.