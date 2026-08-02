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Bora Santana je jedno od najupčatljivijih učesnika rijaliti šoua "Zadruga". Gledali smo ga u prve četiri sezone, a nakon duže pauze i u "Eliti 9". Bora je otvorio dušu i iskreno se osvrnuo nas svoje učešće, ali je dao komentar i mnoge aktuelne teme.

Priznaje da mu je učešće u "Zadruzi 9 Eliti" najlošije do sada.

- Razočaran sam prema sebi. Jesam i ranije psovao, to je zbog zatvorenog prostora, nisam takav napolju. Ljdi nisu očekivali da ću tako da puknem posle tri meseca. Neki novi koji su došli hteli su da druge koji su bolji i uspešniji da ih ponize i uspeli su u tome, to mi je krivo. Mislim da više nisam za taj rijaliti, kao da sam prerastao to. Da uđem tamo kad su žurke, kad su svadbe, za to sam uvek tu. Da budem tamo kao učesnik, nisam više za to - rekao je Bora Santana i dodao:

1/6 Vidi galeriju Bora Santana Foto: Boba Nikolić

- Trebalo je da budem kao Filip Đukić posle duže pauze. Da sam imao ispade kao on ja bih bio srećan. Ovo je bila jedna od mojih najlošijih sezona i sigurno da jeste. Ušao sam u provokacije i svađe bespotrebne, nisam mogao da iskuliram. Nisam mogao da spavam. Nisam mogao to psihički da izdržim, a to je psihološka igra.

Bora je otkrio i da li su ga neki cimeri iz rijalitija razočaralu. Istakao je da prekida druženje sa Jovanom Tomić Matorom, iako se poznaju dugo.

- Razočarao me Terza koji me bezveze prvi napadao, u Matoru, u Ivana Marinkovića, bio sam super sa njima, a oni su se promenili. Sa Matorom se neću više družiti. Znamo se ceo život, ali da se mirimo nema potrebe. Nemam ništa protiv nje. Znam joj braću i porodicu ceo život. Ja mislim da njeni meni nešto ne zameraju toliko. Sigurno su ljuti, ali moj brat njoj ne zamera - objasnio je on i dodao:

- Nikad u životu nikog nisam prevario, oštetio ljude. Samo sam pomagao, bezuslovno, bez vraćanja. Da li da ga zaposliš, da li moliš za njega da uđe u rijaliti, kakva god da je to pomoć neka nekome, a on ne zna ti kaže posle: „Hvala, vratiću.” Dosta ljudi kojima sam pomogao su mi okrenuli leđa.

O haosu u finalu "Elite 9"

1/5 Vidi galeriju Bora Santana Foto: Kurir Televizija, printscreen/Youtube/Balkanska veselja, Petar Aleksić

Domaća javnost ostala je zatečena haosom koji je Anastasija Brčić, Borina rijaliti partnerka, napravila u finalu "Zadruge 9 Elite". Ona je vikala i plakala, pravila scene, a sad je Bora ispričao šta se zapravo desilo.

- Anastasija i ja kad smo izašli, mi smo se odmah čuli. Ona je došla kod mene. Ona je bila kod mene sve vreme. U normalnim smo odnosima, super smo, znači, ništa loše nije bilo. Ona je čak došla, upoznala se s mojim roditeljima, bratom. Ja pričao s njenim ocem. Čovek jeste bio ljut, ništa mi ne zamera. Tek treba da pričamo. Ja sam se njima izvinio. Ona se izvinila mojima. Znaju da je to sve rijaliti. Ona je u finalnoj noći malo popila. Nju je neko slagao da sam se ljubio sa ženom u šanku. To je starija koleginica. Neko je to izmislio. Prebacila je. Njoj je sutra bilo toliko neprijatno. Izblamirala je sebe i mene. Nije čak došla ni na finalnu žurku. Ja to pripisujem njenim godinama, dvadeset i jednu, dve godine ima. I to je to. Ja sam njoj to oprostio. Nismo u svađi - otkriva on, koji dodaje da za sada nisu u vezi, ali ne isljučuje mogućnost da će je obnoviti.

- Ja sam joj rekao: "Kad odeš svojoj kući da vidiš sa svojima, da ohladiš glavu, da vidiš šta će biti. Ja ne želim da nešto pravim problem sa tvojom porodicom, da ti se majka nervira, otac, brat, ja ti u životu neću biti prepreka. Ja nisam u tom fazonu, niti da te odvlačim od tvoje porodice". Evo, ona je otišla kući svojoj i svaki dan jedan po jedan od njenih popuštaju. Ja sam joj rekao kad bude se sve smirilo ili ću ja doći tu do tebe ili ćeš ti doći ovde. Videćemo šta će biti. Ako budemo bili u vezi, znaćete. U super smo odnosima, idemo ka vezi. Njena majka je malo ljuta, moji nemaju ništa protiv nje - kaže muzičar.

Bora je otkrio i kako njegova porodica reagovala na njegovo učešće budući da je na imanju u Šimanovcima pokazao stranu kojom se ne ponosi.

- Loše su reagovali. Došao otac iz inostranstva, bilo je jako emotivno.On je rekao: "Samo ti da budeš srećan, normalan". Zbog cele situacije, sve što mi se desilo, nisu znali kako da reaguju. Malo su mi više zamerili, rekli su da meni to ne treba, jer to nisam ja, da mi ne treba da sebe pokazujem u nekom svetlu lošem, jer sam toliko godina gradio nešto i da zbog tih svadbi, tih veselja i tih ljudi da neko ne pomisli da sam stvarno lud ili nešto slično - rekao je on.

Bora Santana: "Blokirao sam Uroša"

1/5 Vidi galeriju UROŠ STANIĆ Foto: Preent Screen, Printskrin/Instagram

Mnogo pažnje privukao je njegov odnos sa Urošem Stanićem, koji tvrdi da je među njima bilo nešto više od prijateljstva.

- Iritiralo me, jer je on okrenuo priču da se on zaljubio i da ja imam emocije neke prema njemu. Bože me sačuvaj. Ja ga zgotivio kao lika, da se družimo, da mi vreme prođe, da imam tu neku šalu, kao što je imao Janjuš. Naravno, nemam ništa protiv njega, niti sam ga zvao, niti ja bilo koga uhodim, niti ću bilo koga da pljujem. Rijaliti neka ostane iza nas. Priča samo da bi se pravila priča za desetku. Da sam ljut na njega jesam, ali i na sebe sam ljut, jer sam mu previše dao pristupa. Da sam ga blokirao, blokirao sam ga, naravno, ali kad sam ga video na finalnoj žurci, on je prišao, javio se, ja sam se njemu javio, ali on opet provocira. Znači, najbolje da nemamo nikakav kontakt, ni kolegijalan, niti bilo kakav da on nešto napravi što ja nisam. Ja verujem u sebe, ali ne želim da moji prijatelji pomisle - priča Bora i dodaje i da je za druge stvari pogrešno shvaćen.

- Ali, dobro, moja greška. Idemo dalje. Sad sam odlučio da uopšte neću takvim ljudima davati pristup na taj način. Ja sam opušten, nemam ništa protiv ljudi tog opredeljenja. Niti se gadim njih, niti im želim zlo. Normalno, svako živi svoj život. Niti sam nacionalista, što su hteli da me naprave, niti sam neko ko mrzi neki narod, ali sve su to hteli da me naprave. I oni su mene psovali i ja sam njih. A to ne znači sad ako ja nekog opsujem, da ja mrzim Srbe i Hrvate. I žene i Bosance i Rome. Ja sam se izvinio tim ljudima, da ne pomisle da sam nacionalista. Prvo, radim na televiziji, radim najviše sa Bošnjacima, radim sa Hrvatima, sa Srbima, sa svim nacijama, verama i sad ja treba da kažem da nekog mrzim. To su ljudi koji su me uvek svi dočekali lepo. Ako su se ljudi osetili uvređeni, ja im se svima izvinjavam, evo i ovde kod vas - naglasio je on.

"Maja je mogla da se pokaže bolje, Asmin je prema meni bio korektan"

Bivši elitar je dao iskren sud o bivši cimerima iz Bele kuće.

1/7 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Kurir, Marko Karović

- Očekivao sam više od Maje Marinković. Ljudi kažu da se srozala. Ona je dobar čovek i dobar drug, ali u vezi je drugačija. Da se zezala kao na početku sa Asminom, ona bi bila top. Nije joj trebala ta veza, zbog te situacije, trougla, ali eto ona se zaljubila. Mnogi će reći da je Asmin loš. Okej, imao je konflikte s ljudima, al' prema meni posle te svađe koju smo imali čovek nikad mene nije iza leđa ogovarao, nikad me nije pljuvao. Posle toga nikad ružnu reč mi nije rekao. Prema meni je stvarno dečko bio super i korektan. A te odnose kakve je on imao s drugima, isto je to njegova narav - rekao je u svom maniru Bora, pa iskomentarisoa priče da Asmin Durdžić ima sina.

- Moguće da ima sina, čim ćuti. Valjda je to neka Švabica. Možda čeka da taj mali napuni 18 godina. To je moje mišljenje, ne znam. Ona slika što je Aneli pokazala, mali malo liči na njega - smatra Santana.

Bora smatra i da je Stanija Dobrojević nezasluženo osvojila prvo mesto.

1/5 Vidi galeriju Aneli Ahmić i Stanija Dobrojević Foto: Printscreen

- Iz mog ugla nezaslužena pobeda. Bila je četiri meseca u rijalitiju. Bili smo u korektnim odnosima i pred kraj je rekla da je moja najgora sezona. Ona je druge vređala na nacionalnoj osnovi, tukla muškarca, pa ni ja nju takvu ne znam. Koja je tu tvoja pravda? Svako ima svoju pravdu. Davao ti je, ne žališ se. Da je bila nosilac, da je promenila tok, jeste - rekao je Bora iskreno, pa izneo svoje viđenje odnosa Aneli Ahmić i Filipa Đukića, koji je noć nakon finala "Elite 9" proveo sa bivšom elitarkom Sandrom Todić.

- Da se njemu ona svidela jeste. Oni su zvali mene da dođem. Ja nisam mogao da odem. Ne znam, nije mi bilo do života, otišao sam kući malo da dođem sebi. Oni su valjda otišli direkt kod njega. Sedeli su, Filip mi je rekao da nisu imali odnose i ona mi je rekla to. Ako su zaljubljeni, naravno da je to Aneli zasmetalo. Opet su došli zajedno na žurku, a to je bilo dan pre žurke. Znači, ništa mi tu jasno nije. Ako je njima suđeno neka budu zajedno. Da prelazi preko tih stvari, to znači da ima nešto, da je ona zaljubljena u njega - smatra Bora, koji se dotakao i odnosa Site Ahmić sa sinom Neriom:

- Ona ne daje na svoju sestru. Žao mi je što nije ušla da čujemo i njenu stranu priče. Možda ona uđe u Desetku, pa njen sin, pa imaju glavnu priču.

O otkazu Kristijana i Kristine

Kristijan Golubović i Kristina Spalević dobili su suspenziju na televiziji "Red", zbog snimaka koje je ona objavila, a na kojima se vidi kako on povređuje psa, koji je nakon toga uginuo.

- Meni je žao što je došlo do toga. Sve to što smo videli sad po mrežama i po Instagramu što Kristina izbacuje. Meni je mnogo žao. Najviše što me je potreslo, to je za životinje. Evo, ja toliko volim životinje. Pogotovo obožavam čivave, ja sam se toliko potresao za to da sam ostao zgranut i da nemam reči da neko to može da uradi kučetu, jednoj životinji koja je nedužna, koja nema ni dve kile. Veruj mi da sam se potresao, da su me mnogi ljudi zvali, tražili broj, da vide, da reaguju. Svaka čast Velikom šefu i šefici što su tako reagovali, ko god da je kriv, pogotovo znamo da oni obožavaju životinje, jer životinja je za mene ravnopravno biće kao čovek. A to što je bilo između njih, ne mogu da kažem da sam na Kristijanovoj strani, ni na Kristininoj strani, porodični problemi, u to neću da se mešam. Ne volim da se ni meni sutra neko meša - zaključio je Bora.

Kurir.rs/Blic