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Lepi Mića pojavio ismejao je Stanijinu pobedu u "Eliti", te se osvrnuo i na svoj honorar.

- Ko je najveći folirant Elite? Ma, ko ih j**e sve! Popuše mi k***c! Sofija i Dane? Ljube se, j**u se, neka, moj život je bajka za njih! Dane provodim tako što sam u šetnji, na bazenu, sa ženom, ćerkom, porodicom, familijom. Zabole me za rijaliti likove. Neka ulaze Anđela i Filip, nek uđe ko god hoće, ne interesuje me! Ja čitam knjige, tako provodim vreme. Zaradio sam honorar, tamo sam za dobru platu, normalno da honorar dajem ženi - rekao je Lepi Mića.

1/5 Vidi galeriju Lepi Mića bio je učesnik svih sezona rijalitija "Zadruga", a u "Zadruzi 8 Eliti" zauzeo je 15. mesto Foto: Petar Aleksić

- Nisam ispratio haos Kristijana Golubovića, iskreno me ne interesuje. Ceo dan sam na bazenu. Popričam sa nekim ko mi je drag, vratim se kući, ručam. Konzumiram vodu, ceđenu pomorandžu, jedem crnu čokoladu, kajsije - istakao je on.

- Anđela Đuričić je budaletina samo takva. Ona prodaje nekom moralni kodeks... Neka pobedi, ako! Stanijina pobeda je najsmešnija pobeda na svetu. Mislim da je malo interesantnija bila pobeda Nadice Zeljković. Nadica ponovo ulazi? Ne znam. Nadica je za Staniju događaj godine! Recept za pobedu ne znam. Da li treba da se j**e čovek, da li da si lažan, slab, jak, da li da budeš žrtva, nasilnik, ne znam šta je. Pobednica udara Uroša, i to je pobednica! To je pobednica! Neću tužiti nikoga, ja to ne radim - kazao je Mića, spomenuvši majku Kije Kockar, koja je svojevremeno pobedila u "Zadruzi".

1/8 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Kurir, Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen Pink

"Ja sam živa legenda rijalitija"

- Ponudu za desetu sezonu nisam dobio. Ja sam živa legenda rijalitija. Meni samo jave počinje sezona tad i tad, i to je to - rekao nam je on potom.