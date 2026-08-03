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Bivša rijaliti učesnica Maja Hadrović objavila je na društvenim mrežama nove fotografije nastale u dvorištu porodične kuće, gde je vreme provodila pored bazena.

Maja, koja je u braku sa Alenom Hadrovićem, pozirala je u svetloplavom bikiniju, a fotografije su privukle pažnju njenih pratilaca. Kadrove je napravila pored bazena u dvorištu njihove kuće, gde je uživala u letnjem danu.

Objava je za kratko vreme prikupila veliki broj reakcija i komentara, a pratioci su joj uputili brojne komplimente na račun izgleda.

1/6 Vidi galeriju Maja Handanović Foto: Printscreen/Instagram

Maja i Alen za vilu dali 200.000 evra

Inače, Maja i Alen Hadrović zajedno imaju dvoje dece – sina Vuka i ćerku Angelinu. Međutim, njihova porodica broji ukupno troje dece, jer Maja iz svog prvog braka ima starijeg sina Andriju, kojeg Alen odgaja i voli kao svog.

Oni su izgradili svoje parče raja na Kosmaju.

- Nije prešlo tu cifru i tako je bilo kao što sam još pre rekao, jako blizu i mislim da će biti to kada sve završimo. Ovo je sve za uživanje, jedan stan u Beogradu koliko košta i koliko treba da se uloži tako i ovo, vidite predivni bazen i nikad kraja trošku. Najskuplje me je izašao bazen, ljudi koji rade znaju da za šta god se uhvatiš, da je i skupo. Još kada majstori osete da se ne razumeš onda te deru po ušima - iskren je bio Alen.