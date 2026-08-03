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Voditeljka Ana Radulović ugostila je Teodoru Delić, Sofiju Janićijević i Lepog Miću, a atmosfera u studiju u jednom trenutku potpuno je eskalirala.

Jedna od glavnih tema bio je Sofijin odnos sa Danetom, muškarcem koji joj je, kako je i sama ranije tvrdila, slao novac. Govoreći o njihovom odnosu, Sofija je poručila da je on više ne zanima i da prema njemu ne oseća nikakvu odgovornost.

Na njene reči odmah je reagovao Lepi Mića, koji je osudio takav stav, podsećajući da je reč o starijem čoveku narušenog zdravstvenog stanja. Sofija je potom potvrdila da je Dane ranije vodio tešku borbu sa karcinomom i da se i danas suočava sa posledicama bolesti, ali je istakla da to ne menja njen stav prema njemu.

U raspravu se uključila i Teodora Delić, koja je ocenila da je Sofija iskoristila čoveka koji joj je verovao, nakon čega je polemika u studiju postala još burnija.

1/10 Vidi galeriju Ana Radulović Foto: Printscreen

Najveći preokret usledio je kada je voditeljka Ana Radulović iznela prepisku za koju je navela da je razmenjivana između Sofije i Daneta. Prema porukama koje je pročitala u programu, njih dvoje su razmenjivali emotivne izjave, a pomenut je i njihov odnos, što je bilo u suprotnosti sa onim što je Sofija do tada tvrdila.

Napustila emisiju

Suočena sa sadržajem poruka, Sofija je pokušala da objasni situaciju navodeći da je sporne poruke pisala na makedonskom jeziku, a ne na srpskom, što je izazvalo novo iznenađenje među prisutnima.