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Stanija Dobrojević, nakon što je odnela pobedu u rijaliti programu "Elita 9", odlučila je da uskoro spakuje kofere i napusti Srbiju. Starleta je otkrila da ide u Majami, grad u kojem inače ima svoj stan.

Stanija se osetila nostalgično pa je podelila fotografije sa svojim pratiocima, i to iz teretane. Ovim potezom je jasno stavila do znanja da jedva čeka da se vrati svojim redovnim treninzima, rutini koju inače ne propušta i koja je zaslužna za to što joj je celo telo u mišićima.

- Nazad u Majami, nazad u stvari život - napisala je Stanija.

1/9 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Printscreen/Instagram

Stanija otvorila dušu o životnoj borbi

Pobednica devete sezone "Elite", Stanija Dobrojević gostovala je u emisiji kod Lune Đogani gde je govorila o pomenutom rijalitiju, ali i bivšem partneru Marku Markoviću. Starleta je otkrila da su oni pokušavali da dobiju dete putem vantelesne oplodnje kao i da je Marko teško podneo što u tome nisu uspeli.

1/4 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Printscreen/Instagram

- Odlučili smo da idemo na vantelesnu, i tad je doktor tražio da i on uradi test i tu smo saznali da onda problem nije bio do mene. To je zaista isto bio težak momenat, on je tu bio plakao, nije mogao ni da vozi i ja sam isto plakala u našu ljubav i emociju u smislu da i najmanji mogući procenat ljubavi postoji volim te, borićemo se zato, biće sve u redu ali je on tu nekako posustao. Lepo ti je sa mnom u vezi, ljubavi, dok sam ja negde to trošila za letovanja, zimovanja, ja sam opremala i taj stan i onda kad dođe taj ključni momenat ti tu nešto posustaješ, rekla je Stanija u emisiji "Bunker" kod Lune Đogani.

1/8 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Kurir, Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen Pink

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