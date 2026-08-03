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Bivša učesnica "Elite 9" Vanja Prodanović ponovo je uspela da privuče ogromnu pažnju na društvenim mrežama, ovog puta provokativnim objavama koje su za kratko vreme izazvale lavinu reakcija.

Vanja je na svom Instagram profilu podelila dva snimka iz hotelske sobe, a kadrovi su mnoge ostavili bez teksta. Rijaliti zvezda pozirala je ispred ogledala u minijaturnom roze bikiniju, koji je jedva prekrivao njeno telo, dok je u prvi plan istakla svoju izvajanu figuru.

00:07 Vanja Prodanović Izvor: Instagram

Na jednom snimku okrenula je leđa kameri i pokazala izvajanu liniju, dok je na drugom pozirala iz profila, pa su njeni pratioci imali priliku da vide gotovo svaki detalj njenog izgleda. Komentari su se ubrzo nizali, a mnogi su poručili da nikada nije izgledala bolje.

1/5 Vidi galeriju Bivša učesnica "Elite 9" Vanja Prodanović minule sezone nije uspela da stigne do finala, međutim, mnogim cimerima je ostala omiljena, a i gledoci su uživali u njenim obraćanjima. Foto: Prinstcreen

Ljubavni život obeležio njen boravak u "Eliti"

Tokom učešća u rijalitiju, Vanja je bila u vezi sa Filipom Đukićem, a kasnije je započela i kratkotrajnu romansu sa Ivanom Marinkovićem.

1/5 Vidi galeriju Filip Đukić je trenutno u žiži javnosti zbog prisnosti s Anitom Stanojlović Foto: Sonja Spasić, Printscreen/Instagram, Printscreen/Pink

Iako nijedna od tih ljubavnih priča nije opstala nakon izlaska iz rijalitija, i Filip i Ivan danas o njoj govore u superlativu i imaju samo reči hvale.

Otac stao u njenu odbranu

Pored simpatija koje je izazivala, Vanja se tokom boravka u Beloj kući suočila i sa kritikama pojedinih cimera, koji su je prozivali zbog navodne aljkavosti.

Tada je u njenu odbranu javno stao njen otac Slobodan, koji je na sebi svojstven način odgovorio na prozivke.

A što se tiče ove druge aktuelne teme, Vanjine "aljkavosti", imam jedan ozbiljan savet za sve koji misle tako - nemojte nikako i ponavljam nikako oblačiti Vanjine gaće posle nje. To bi moglo rešiti sve eventualne buduće probleme - rekao je Slobodan za Pink.rs.