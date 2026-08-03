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Maja Marinković oglasila se na društvenim mrežama kako bi se požalila pratiocima na neprijatnu situaciju kroz koju prolazi.

Maja se javno obratila fanovima

Naime, rijaliti zvezda tvrdi da je tokom celog dana uznemirava nepoznata žena koja je uporno poziva telefonom, zbog čega je odlučila da se javno obrati.

1/5 Vidi galeriju Maja Marinković oglasila se na društvenim mrežama kako bi se požalila pratiocima na neprijatnu situaciju kroz koju prolazi. Foto: Printscreen, Marko Karović, Kurir

- Dobar dan. Ceo dan me zove neka k**va, evo vam broj telefona, pa ako neko može da je zadovolji neka se javi gospođi, pošto ja mira nemam - poručila je Maja.

Ovo je tačan iznos koji je Maja zaradila u Eliti

Podsetimo, pisalo se da je starleta i superfinalistkinja Elite 9, Maja Marinković ušla u rijaliti sa jednim od najvećih honorara u sezoni, a reč je o iznosu od čak 10.000 evra nedeljno. Zahvaljujući tom iznosu, Maja važi se svrstava među najplaćenije učesnike rijalitija na domaćoj sceni.

Maja je za deset meseci koje je provela u rijalitiju uspela je da zaradi čak oko 430.000 evra, i ranije se spekulisalo da je iz Bele kuće izašla teška pola milona.

Maja o životu sa Asminom, honoraru i Filipu Caru

Maja je inače, nedavno, govorila o vezi s Asminom Durdžićem, pa objasnila kako im izgleda život posle rijalitija. Takođe je pričala o Filipu Caru, ali i o odnosu sa ocem Radomirom Marinkovićem Takijem.

1/7 Vidi galeriju Maja Marinković i Asmin Durdžić Foto: Kurir

- Utisci su dobri, nisam još odmorila, na sto sam strana. Još par dana, pa idem na odmor. Taki više ne reaguje na moju vezu s Asminom. Ne meša se. Ovo je moja odluka. Strasti su se smirile. Mi razgovaramo, on ima svoje mišljenje, a Taki i ja smo po ceo dan na vezi, juče smo ceo dan proveli zajedno. Taki nema kontakt s Asminovim roditeljima. To što su oni grlili Aneli me ne zanima. Posle svega što je bilo na žurki više ne bih komentarisala. Car je podržao Staniju? O bivšima sve najbolje, ne zanima me ni to - rekla je Maja za Blic i dodala:

- S Asminom je sad manje tenzije, nemamo sprave. Bolje je napolju. Živimo zajedno, po ceo dan smo na sto strana. Frizeri, ono moje, znate... Iću ću kod njegovih kad on kaže. Ja protiv Aneli nemam apsolutno ništa. Bile smo korektne u poslednje vreme, ne mislim da je loš čovek - zaključila je ona.