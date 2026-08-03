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Uroš Stanić više puta je u rijalitiju "Elita" pričao da je nekada radio kao medicinski tehničar u zdravstvenim ustanovama. Mnogi mu nisu poverovali zbog njegovog ekstravagantnog oblačenja i ponašanja, pa je on odlučio da priloži dokaze.

On je na svom Instagram profilu pokazao selfije od pre par godina, kada je bio zaposlen.

1/5 Vidi galeriju Uroš Stanić više puta je u rijalitiju "Elita" pričao da je nekada radio kao medicinski tehničar u zdravstvenim ustanovama Foto: Printscreen, Printscreen Instagram, Antonio Ahel/ATAImages

Ni traga ni glasa od farbane kose, veštačkih trepavica i izlakiranih noktiju, što je već neko vreme njegov zaštitni znak, već beli i plavi mantili, uobičajenija frizura i maska preko lica.

- Da demantujem osobe koje tvrde da nisam radio nikad u zdravstvu - napisao je Uroš.

Uroš tvrdi: "Bora je s Anastasijom pokušao da zataška ono što je osećao"

Inače, odgovarajući nedavno na pitanje voditelja "Pinka" o tome da li je u kontaktu sa Borom Santanom i zbog čega je došlo do razdora, Uroš je priznao da njihov odnos nije bio jednostavan.

"Imali smo prisan odnos, ne drugarski. Iznenađen sam njegovim konstantnim ograđivanjem od mene. Blokirali smo se", otkrio je Uroš, pa priznao šta je osećao: "Imao sam emocije unutra i jako sam bio zaljubljen u Boru".

1/6 Vidi galeriju Bora Santana Foto: Boba Nikolić

Stanić je potom izneo i tvrdnje na račun Borine ljubavne relacije sa Anastasijom: "Sa Anastasijom je pokušao da zataška ono što je osećao. To je bio paravan".