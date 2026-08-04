Slušaj vest

Asmin Durdžić nije se pojavio u emisiji Narod pita jer je imao veliki okršaj sa Majom Marinković, koja mu je demolirala automobil. Voditeljka emisije

- Ona se uplašila da neće biti žrtva, Imala sam nervni slom jer mi nije dala da pričam. Prebacila sam, došla mi je nova snaga i rekla sam da ću da gazim sve, a i nju. Ja sam samo htela da im skinem maske i ne znam da li ima savršeniji lik za to od mene. Neću da se mešam u njihov odnos sa detetom, mene to ne interesuje i samo mi je bitno da više nisam deo te priče - govorila je ona.

Ponovo se javila Mevlida Durdžić koja je želela da odgovori na prozivke Maje Marinković.

1/7 Vidi galeriju Maja Marinković i Asmin Durdžić Foto: Kurir

Mervida izvređala Maju

- Ja moram da odgovorim Maji Marinković. Uvek sam fina i kulturna, a oprostite mi ako večeras budem brutalna. Maja nikad ne može da bude ni blizu Stanije. Što se tiče pite ja se toga ne stidim i pita prave sve normalne žene, a ona sebi ne zna vodu da donese. Majo Marinković, imala si 19 abortusa, a možda je i bolje jer da su se deca rađala kakva si bila pre operacija sve bi same nakaze bile. Razbila si šoferku, Asminu je krvava ruke i nije prvi put. Asmine sine, ako me slušaš, beži od te nakaze jer će da te unakazi. Dođi kod mene ovde, smeće jedno bezobrazno. Pokri se da te niko ne vidi, smradu. Najgora si osoba koja postoji na ovom svetu. Asmin nije bio sa tom ženom jer je ugledna i radi poštene poslove, a ti si ta koja radi te stvari. Žena će tebe da tuži, a ja ću svedok da joj budem. Ja ne znam da li je Asmin video tvoje radove jer treba stid da ga bude sa kim je. Majo Marinković, stidi se sama sebe, a ni tata ti nije ništa bolji. Staniji ne možeš ni blizu da budeš. Ja sam prirodna, a šta je ona? Plastika. Ona na svaka dva meseca ide nešto da ušiva, dosta mi je nje - pričala je Mevlida.

- Evo piše Maja još jednu poruku: "Reci tom matorom ološu da ne jede g*vna mnogo da joj ja ne objasnim ko je i šta. Dosta sam ćutala tim ološima, nakaza debela. Baba monstrum koja ne gleda svoje unučiće. Ide tužba za abortuse jer je to laž, a možda to zna za sebe jer ide po selu i ko zna šta radi - pričitala je Ana.

- Maja je najgora osoba na svetu koja postoji. Nema sa kim se nije pobila i posvađala. Ona je sve najgore što može da bude. Mene je srmota što je moje dete blizu nje. Nikad neću u kuću da je primim - dodala je Mevlida.

Mustafa fali Staniju

- Bio sam otišao da spavam. Mevlida je sad iznervirana, ovo što je Maja nije napisala nije bilo potrebe. Da li vidite zbog čega gotivimo Staniju? Žena je lepa, zna da se izražava, a ove druge je sramota i da slušamo. Stanija nije pričala i lagala ono što nije normalno za muškarce. Asmin je preko toga prešao, a mi nismo. Maja je ponavljala Aneline reči - govorio je Mustafa.

- Ja vas razumem, ovo je baš neprijatna situacija - dodala je Stanija.

- Da li vam se javio Asmin? - pitala je Ana.